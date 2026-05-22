Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit nota in Turchia come Yasak Elma Yildiz Yilmaz si ritroverà in una situazione decisamente esplosiva, e tutto a causa di un errore commesso nel tentativo di aiutare la giovane Zehra Argun.

Tutto prende il via dall’ossessione di Zehra per il risparmio: nonostante il padre Halit Argun sia riuscito a recuperare l’intero patrimonio, la ragazza continua a vivere nel terrore di tornare povera e inizia a tagliare qualsiasi spesa superflua niente più parrucchiere, vestiti acquistati online al prezzo più basso possibile. Ma il semplice risparmio non le basta: affiancata dal suo “agente” Akın, Zehra decide di aprire un canale su internet per vendere oggetti a basso costo, convinta di poter costruire così una sicurezza economica tutta sua.

Per far decollare l’iniziativa, però, sa di aver bisogno di un marchio riconoscibile, e il nome che le viene in mente è quello di Yildiz, proprietaria dell’azienda che produce le celebri puree ElmaCan le stesse che le hanno fruttato un’offerta milionaria da parte dell’azienda gestita da Bülent. Zehra chiede quindi a Yildiz di sponsorizzare il progetto, e quest’ultima accetta senza pensarci troppo.

Il problema è che Yildiz dimentica o forse ignora del tutto che il contratto miliardario firmato con Bülent le impedisce esplicitamente di pubblicizzare i propri prodotti in autonomia. Quando la sponsorizzazione compare online, la reazione di Bülent è immediata e durissima: si presenta senza preavviso, comunica a Yildiz che può considerarsi licenziata e annuncia che i dirigenti hanno già dato mandato ai legali per il mancato adempimento del contratto. Il provvedimento si estende anche a Caner ed Emir, i suoi assistenti personali, che si ritrovano senza lavoro da un momento all’altro.

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Tra avvocati e mosse rischiose: Yildiz cerca una via d’uscita

Di fronte a una situazione così grave, Yildiz contatta subito il suo avvocato Kaya Ekinci per capire come muoversi. Le notizie non sono incoraggianti: Kaya le chiarisce che ha sbagliato lei, e che con ogni probabilità dovrà restituire all’azienda di Bülent una parte dei cinque milioni ricevuti per la ricetta delle puree non tutti, ma comunque una cifra considerevole. Una piccola consolazione in un quadro tutt’altro che rassicurante.

Yildiz, però, non ha nessuna intenzione di accettare passivamente questa soluzione e cerca un’alternativa, confidandosi con Mert Kara, il braccio destro di Kerim İncesu e già suo complice in numerose truffe passate. Mert le suggerisce di rendere parte del suo capitale non tracciabile, investendolo in operazioni quanto meno discutibili un consiglio che, stando alle prime impressioni, sembra nascondere l’intenzione di imbrogliarla ulteriormente, e questo nonostante il categorico divieto impostogli dallo stesso Kerim.

Se Yildiz deciderà di seguire la strada indicata da Mert, la sua interazione con lui potrebbe rivelarsi tanto una salvezza quanto una trappola. Gli spoiler turchi non anticipano ancora come andrà a finire, ma è chiaro che questa vicenda è destinata a complicarsi in modo significativo nelle puntate a venire.

Chi volesse seguire gli sviluppi può farlo su Canale 5, dove Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:10, con appuntamento confermato anche nel weekend, e su Mediaset Infinity in streaming.