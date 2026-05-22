Apple TV+ si prepara a dominare l’estate 2026 con uno dei titoli più attesi della sua programmazione: Cape Fear, la limited series di 10 episodi che debutterà il 5 giugno 2026 con i primi due episodi disponibili in simultanea. Da lì, nuovi episodi arriveranno ogni settimana fino al gran finale del 31 luglio.

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La serie è creata da Nick Antosca e porta con sé un pedigree produttivo notevole: dietro le quinte ci sono nomi come Martin Scorsese e Steven Spielberg, entrambi coinvolti come produttori esecutivi. Anche i protagonisti Javier Bardem e Amy Adams ricoprono il ruolo di executive producer, segno di quanto siano investiti nel progetto. Il pilot è diretto da Morten Tyldum, già noto al pubblico di Apple TV+ per aver guidato la serie Silo, oltre che per The Imitation Game.

La trama riprende e rielabora il materiale del romanzo The Executioners di John D. MacDonald, che in precedenza aveva ispirato il film del 1962 di J. Lee Thompson realizzato su storyboard concepiti da Alfred Hitchcock e il celebre remake del 1991 diretto da Scorsese con Robert De Niro. Questa nuova versione racconta la storia di una coppia apparentemente felice che si ritrova sotto minaccia quando Max Cady (interpretato da Bardem), un killer dalla reputazione feroce, viene rilasciato dal carcere dopo 17 anni trascorsi per un omicidio che non aveva commesso, convinto che i due gli abbiano deliberatamente nascosto informazioni cruciali. Man mano che la tensione cresce, Max inizia a minacciare apertamente i due avvocati e i loro figli interpretati rispettivamente da Joe Anders e Lily Collias.

Non è certo la prima volta che Bardem veste i panni di un villain memorabile: l’attore aveva già conquistato l’Oscar come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione di Anton Chigurh in No Country for Old Men dei fratelli Coen nel 2007. Al suo fianco, Amy Adams e Patrick Wilson danno volto alla coppia al centro della storia, mentre Ron Perlman, Ted Levine e Margarita Levieva completano il cast con ruoli ricorrenti.

Un aspetto particolarmente interessante della serie è la sua dimensione contemporanea: Cape Fear non si limita a riproporre la storia originale, ma la arricchisce con una riflessione sull’ossessione dell’America moderna per il true crime, un tema quanto mai attuale che potrebbe dare alla serie una risonanza culturale ben oltre il semplice intrattenimento.

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Ted Lasso torna, e non è solo

Mentre Cape Fear promette di tenere con il fiato sospeso, sul fronte della commedia c’è un’altra grande attesa: Ted Lasso tornerà con la sua quarta stagione il 5 agosto 2026, con nuovi episodi disponibili ogni mercoledì fino al 7 ottobre. Dopo tre anni di assenza, la serie che aveva letteralmente trascinato milioni di spettatori su Apple TV+ riprende il filo con una nuova sfida per Ted: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione a Richmond.

Tra i volti di ritorno ci sono Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift, affiancati da nuovi ingressi come Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely. E stando alle voci che circolano, questa potrebbe non essere l’ultima volta che rivediamo il coach più ottimista della televisione: si parla già di possibili stagioni 5 e 6, che completerebbero un nuovo arco narrativo in tre stagioni.

Sempre nell’estate 2026, Apple TV+ punta forte anche su Lucky, la nuova serie con Anya Taylor-Joy, reduce dal successo di The Gorge sulla stessa piattaforma, che si conferma tra i più attesi dell’anno.