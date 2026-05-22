La settimana di Beautiful in onda dal 23 al 29 maggio su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle 13:35, domenica alle 14:00) si apre con un momento di festa che però cela tensioni sempre più difficili da ignorare. Casa Forrester ha appena celebrato il grande ritorno di Brooke Logan grazie al lancio della linea Brooke’s Bedroom, un successo che tuttavia non basta a dissipare le nuvole che si addensano sulla famiglia.

Sul fronte più drammatico c’è l’arresto di Poppy, accusata dell’omicidio dei due camerieri del Giardino, Tom Starr e Hollis. Detenuta in carcere, la donna riceve la visita della sorella Li, con cui discute di uno zaino appartenuto a Tom, ritrovato nel suo appartamento e contenente della droga: le stesse sostanze che Poppy era solita assumere, ma questa volta modificate con componenti ancora più potenti e letali. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per stabilire le reali responsabilità della vicenda.

Ma è la crisi di Hope a dominare la scena. La giovane Logan confessa alla madre di non riuscire a togliersi dalla testa Finn e di non sapere più né che donna né che madre voglia essere. Brooke, all’oscuro del bacio dato senza consenso dalla figlia al medico, cerca di rassicurarla: le risposte arriveranno, ma inseguire un uomo sposato non è certo la strada giusta. Hope sembra trovare un po’ di sollievo, ma dura pochissimo.

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Il bacio, la confessione e la reazione di Steffy

Finn convoca Hope nel suo ufficio e non usa mezzi termini: quel bacio non doveva accadere. Lei cerca di giustificarsi, attribuendo il gesto all’alcool e alla confusione dell’atmosfera festosa, e lo supplica di non dire nulla a Steffy per evitare un nuovo scontro tra le famiglie Logan e Forrester. Finn, però, reduce dalle conseguenze dei segreti tenuti in passato, soprattutto riguardo a Sheila, non ha intenzione di ripetere lo stesso errore.

Il medico decide quindi di raccontare tutto alla moglie, precisando di non aver in alcun modo incoraggiato il comportamento di Hope. Steffy reagisce con rabbia, accusandolo di aver sottovalutato la situazione, e resta profondamente ferita dall’accaduto, al punto da chiedere un periodo di riflessione e volersi allontanare da lui per un po’. Una mossa che scuote l’equilibrio della coppia in modo clamoroso.

Nel frattempo Brooke viene messa al corrente di quanto è successo direttamente da Hope, e pur comprendendo che la figlia ha agito sotto l’effetto dell’alcool in un momento di euforia, non può fare a meno di chiedersi se quella verso Finn stia diventando una vera e propria ossessione. L’angoscia della Logan senior cresce anche per il timore che questo gesto avventato possa alimentare un nuovo scandalo e inasprire ulteriormente le tensioni tra le due famiglie.

Le ripercussioni non si fermano lì: Steffy affronta Hope direttamente alla Forrester Creations, intimandole di stare lontana da suo marito e pungolando ancora una volta l’intera famiglia Logan, sostenendo che il tradimento sembri essere nel loro DNA. Nel frattempo la figlia di Ridge racconta tutto anche a Liam, allargando ulteriormente il cerchio di chi è a conoscenza dell’episodio.

Sullo sfondo, anche Taylor Hayes torna a farsi sentire: in un colloquio con Ridge, esprime il suo disappunto per il ruolo di primo piano affidato a Brooke nell’azienda e annuncia di volersi trattenere a Los Angeles per stare vicina a Steffy in un momento così difficile. Il ritorno di Taylor aggiunge un ulteriore elemento di instabilità a una settimana che si preannuncia tutt’altro che tranquilla per i Forrester.