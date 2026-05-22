La settimana dal 25 al 29 maggio si preannuncia densa di colpi di scena per Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda ogni sera alle 20:50. Dalle tensioni familiari tra Cristina e Roberto ai tormenti sentimentali di Ornella, passando per la crisi devastante di Alberto, c’è davvero molto di cui parlare.

Al centro delle trame c’è senza dubbio la questione della vacanza estiva di Cristina: la ragazzina ha lasciato intendere a Leo di poterlo portare con la sua famiglia, ma ha sottovalutato un ostacolo non da poco la profonda antipatia di Roberto Ferri nei confronti del ragazzo. Leo, però, non ci pensa minimamente a rinunciare e arriva persino a voler scegliere la meta, costringendo Cristina a inventare una serie di bugie per farlo desistere, come quella sulla madre Greta intenzionata a fare un tour delle città d’arte in Austria. La risposta di Leo? “Sai che noia”… ma la sua determinazione rimane intatta.

Cristina tenta ancora di convincere il padre, scatenando l’ennesima lite: per Roberto, il ragazzo non piace e non piacerà mai, punto. Lo ribadisce sia alla figlia che a Marina, che tuttavia non resta a guardare. La Giordano sceglie una strada più subdola: si siede sul letto di Cristina e, usando in modo piuttosto impreciso il gergo giovanile, le parla dell’amore adolescenziale e del fascino dei cosiddetti tipi “malessere” quei ragazzi affascinanti e problematici che, a quell’età, sembrano irresistibili. Un tentativo di mediazione che, chiaramente, ha il sapore di una mossa strategica per conquistare la fiducia della ragazza.

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Alberto al limite, Ornella nel dubbio e le altre trame della settimana

Sul fronte di Alberto e Anna, la situazione precipita. L’addio di Anna lo getta in uno stato di profondo turbamento, spingendolo a valutare gesti estremi pur di non lasciarla andare con tutto ciò che questo comporta per Gianluca, che potrebbe ritrovarsi coinvolto loro malgrado. Nel mezzo c’è anche Rossella, che dopo aver parlato con Alberto si ritrova in crisi, combattuta tra lealtà e senso di responsabilità nei confronti di Gianluca. A movimentare ulteriormente le acque sarà una scelta del tutto inaspettata di Anna, che sorprenderà tutti.

Non meno complicata è la situazione di Ornella: nonostante sia praticamente pronta a partire con Raffaele, la sintonia con Vanni continua a crescere. Quest’ultimo non smette di tentarla con la proposta di trasferirsi in Argentina, alimentando dubbi e incertezze che Ornella non riesce a ignorare. La situazione esplode quando Raffaele scopre un messaggio di Vanni: la sua gelosia diventa difficile da contenere, e il triangolo sentimentale entra nella fase più critica.

Sul fronte comico, Guido e Mariella cadono in pieno nella trappola orchestrata da Bice, ritrovandosi a una cena a quattro con Massaro. Dopo una notte sopra le righe, i due sottovaluteranno il fiuto investigativo di Cotugno, il che c’è da scommetterci non andrà a finire bene. Nel frattempo, Renato si prepara alla riunione di condominio di Palazzo Palladini con un obiettivo preciso: ottenere la nomina ad amministratore. E le gemelle tornano a scontrarsi, con il povero Samuel ancora una volta nel mezzo.

Spazio anche a Rosa, che dovrà fare molta attenzione alle assenze alla scuola serale: il rischio di perdere l’anno scolastico è concreto, e conciliare studio, lavoro e vita privata richiederà sacrifici non indifferenti. Manuela, invece, riceverà da Maurizio una notizia che si rivelerà un’ulteriore delusione. Infine, Stefano dopo aver definito l’accordo societario con Marina è determinato a riconquistare Greta, ma lei rimane combattuta e tutt’altro che pronta a concedere una seconda possibilità.