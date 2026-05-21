La settimana di Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio si apre con una crisi sentimentale destinata a scuotere le fondamenta di diversi personaggi. Al centro di tutto c’è Alberto Palladini, che si trova ad affrontare una situazione emotivamente devastante: Anna ha deciso di separarsi da lui, e questa scelta lo getta in un turbamento profondo, spingendolo a valutare gesti estremi pur di non lasciarla andare. La sua determinazione lo porta di fronte a un bivio doloroso: ferire Gianluca o correre da Anna. Una decisione che, in entrambi i casi, avrà conseguenze importanti.

Proprio su Gianluca si riverberano le ripercussioni della vicenda, perché Rossella, dopo aver parlato con Alberto, entra in crisi e non riesce più a orientarsi nel suo rapporto con lui. I dubbi che aveva tenuto a freno emergono con forza, rendendo il legame sempre più fragile. Combattuta tra senso di responsabilità, lealtà e sentimenti, la giovane Graziani si ritrova in uno stato di confusione che, stando alle anticipazioni, persiste almeno fino a martedì 26 maggio, quando dovrà fare i conti con la scelta se seguire il cuore o mantenere un atteggiamento più razionale.

Parallelamente, Manuela attraversa un momento difficile dopo che Maurizio le comunica una notizia che si rivela l’ennesima delusione. La tensione si allarga fino a coinvolgere il rapporto con la sorella gemella, e ancora una volta è Samuel a pagare il prezzo di questa situazione. Anche Michele è impegnato in una questione tutta professionale: cerca consiglio da Rossella, Silvia e Nunzio su un comico da inserire nel suo nuovo programma radiofonico, sperando che la scelta venga apprezzata anche dalla famiglia.

Sul fronte scolastico, Rosa deve fare i conti con una situazione sempre più delicata: il rischio di perdere l’anno alla scuola serale diventa concreto, e per evitarlo dovrà fare enormi sacrifici per conciliare studio, lavoro e vita privata, mettendo ancora una volta alla prova la sua determinazione.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Bice, Ornella e le tensioni in palazzo Palladini

Guido e Mariella finiscono nella trappola orchestrata da Bice, ritrovandosi coinvolti in una complicata cena a quattro con Massaro. Dopo una notte movimentata, la coppia rischia di sottovalutare l’infallibile intuito investigativo di Cotugno, che nel frattempo si convince che sia necessario intervenire per salvare Bice dalle manipolazioni dell’ex marito. Lo scontro tra i due è inevitabile, ma la situazione prende una piega inaspettata: Bice ha nel frattempo deciso di perdonare Massaro, lasciando Cotugno a fare i conti con una realtà ben diversa da quella che immaginava.

Intanto, Marina e Stefano definiscono il loro accordo societario, e lui è pronto a ripartire con l’obiettivo di riconquistare Greta. Sul fronte dei Ferri, le tensioni con Cristina si intensificano quando la ragazza manifesta l’intenzione di portare il piccolo Leo con sé in viaggio: Roberto e Marina si oppongono, alimentando uno scontro che rischia di inasprirsi ulteriormente.

La trama forse più intensa della settimana riguarda però Ornella e Raffaele. La dottoressa Bruni è pronta a partire con il marito, ma non riesce a ignorare la vicinanza che sente con Vanni, il quale le propone addirittura di trasferirsi con lui in Argentina. La situazione precipita quando un messaggio di Vanni finisce nelle mani di Raffaele: dopo averlo letto, tra i due scoppia un litigio durissimo. Ornella prova a spiegare il contesto, ma il tono dello scontro sembra scavare un solco profondo nella loro storica armonia familiare, una crisi che le anticipazioni lasciano volutamente in sospeso, così come la posizione di Vanni, chiamato a decidere quanto continuare a esporsi nella vita degli altri.

C’è spazio anche per una nota più leggera con Renato, tutto concentrato sulla imminente riunione di condominio e determinato a ottenere la nomina ad amministratore. Le puntate sono visibili ogni sera alle 20:50 su Rai 3, con la possibilità di recuperarle in streaming su RaiPlay subito dopo la messa in onda.