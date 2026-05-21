Le anticipazioni di Tempesta d’Amore per la settimana dal 25 al 29 maggio promettono colpi di scena e momenti ad alto tasso emotivo: dalle crisi sentimentali alle macchinazioni di Sophia, passando per diagnosi inaspettate e tradimenti sfiorati.

Miro si dimostra un figlio premuroso e decide di organizzare un incontro tra sua madre Ricarda e l’uomo che lei ha conosciuto in treno. Ma è proprio Ricarda, poi, a mettere involontariamente in crisi la relazione del figlio, rivelando a Greta che Miro desidera dei figli. La notizia coglie Greta di sorpresa, tanto da spingerla ad avere un confronto diretto con lui: gli confida di amarlo profondamente e di voler trascorrere con lui tutta la vita, ma allo stesso tempo gli dice chiaramente di non volere figli. Se il suo desiderio di formare una grande famiglia è autentico, forse è meglio mettere un punto alla loro storia.

Come se non bastasse, a Miro arriva anche un’offerta di lavoro da parte di una rivista fotografica che lo porterebbe a trascorrere tre mesi in Africa. La domanda sorge spontanea: Greta sarà disposta a sostenere anche una relazione a distanza, oltre a fare i conti con una visione del futuro così diversa dalla propria?

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Sophia, ricatti e alleanze pericolose al Fürstenhof

Sul fronte delle trame più intricate, Sophia si conferma la vera antagonista della settimana. Markus scopre qualcosa di sconvolgente in una stanza del Fürstenhof: Sophia ha drogato e compromesso Schorsch Gruber per poterlo ricattare con dei video incriminanti. Christoph, deciso a toglierle ogni potere, sceglie di consegnare i filmati direttamente alla stampa, nonostante la ferma opposizione di Markus. I timori di quest’ultimo si rivelano fondati: la diffusione dei video scatena un enorme clamore e alimenta ulteriormente il conflitto tra Sophia e l’alleanza Saalfeld-Schwarzbach.

Ciò che sorprende Markus è che Sophia, anziché licenziarlo, stia addirittura pianificando di partir con lui per un viaggio di lavoro in Spagna. La notizia mette in allarme Katja, che non riesce a scrollarsi di dosso un brutto presentimento. Nel frattempo, Werner, Alexandra e Katja approfittano di un blackout doloso per fare il calco di una chiave segreta di Sophia, ma la donna scopre il loro tentativo e medita vendetta contro Markus, ignara, o forse no, di ogni singolo movimento ripreso dalle telecamere di sicurezza nella sua stanza.

Al centro di un gioco pericoloso c’è anche Erik, che si sente tradito ed escluso dai Saalfeld. Sophia coglie l’occasione e gli propone di diventare un suo infiltrato. Erik, seppur visibilmente tentato dal risentimento accumulato, confessa l’accaduto a Werner e alla fine rifiuta l’alleanza con Sophia. Tuttavia, un’azione di Werner rischia di fargli rimpiangere la sua lealtà.

Sul fronte di Henry, Larissa e Maxi, la situazione si complica ulteriormente. Henry prova a scusarsi con Maxi per il male causato, ma non è del tutto sincero nemmeno questa volta. Larissa, notando uno sguardo strano che lui rivolge a Maxi, si convince che Henry non sia ancora pronto per stare con lei: cancella un appuntamento e sparisce, destando la preoccupazione di entrambi. I due la trovano appena in tempo e la ragazza viene portata d’urgenza in ospedale, dove le viene diagnosticato un diabete di tipo MODY. Sconvolto dalla notizia, Sydow le promette di non abbandonarla e quando Larissa gli chiede se ami ancora Maxi, lui risponde con un bacio appassionato.

Chiude il quadro la storia di Vincent e Fanny: lui scopre casualmente che lei è innamorata di lui da tempo e la affronta, mettendola alle strette. Fanny accetta di chiudere la loro finta relazione, ma Vincent non riesce a liberarsi dal senso di colpa. Alfons e Hildegard provano a rimettere insieme i due organizzando una piccola sorpresa, ma Vincent e Fanny si accorgono del piano e li ringraziano chiarendo che, tra loro, l’amore non ha futuro.