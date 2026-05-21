La settimana dal 23 al 29 maggio si preannuncia ricchissima di novità per i fan di La Promessa, la telenovela spagnola in onda ogni giorno su Rete 4 alle 19.45: al centro di tutto c’è l’ingresso del nuovo maggiordomo Don Cristóbal, una figura destinata a stravolgere i delicati equilibri della tenuta.

A suggerire ad Alonso il suo nome è Leocadia, che lo descrive come un professionista di primo piano, già al servizio della Casa Reale. Quello che però nessuno sa almeno per ora è che dietro questa raccomandazione si nasconde un secondo fine: Cristóbal è il suo amante segreto, e la dark lady vuole averlo il più vicino possibile. Chi rimane invece amareggiato dall’arrivo del nuovo arrivato è Don Ricardo, convinto di poter finalmente ricoprire il ruolo di maggiordomo dopo la partenza di Romulo. Nonostante la delusione, cerca di mantenere la calma tra i dipendenti e il suo umore potrebbe cambiare grazie a una visita inaspettata.

Don Cristóbal si dimostra da subito tutt’altro che accomodante: i suoi modi burberi mettono in agitazione la servitù, tanto che le cuoche si rivolgono a Manuel per lamentarsi. Ancora più significativo è il divieto che impone fin dal primo giorno nessuno dovrà parlare di Don Romulo, né tantomeno nominarlo. Anche Curro osserva con sospetto il nuovo arrivato, ma Cristóbal cerca di rassicurarlo chiarendo che il fatto di essere figlio di Alonso non influenzerà il loro rapporto professionale. L’attore che interpreta il personaggio è Fernando Coronado, volto noto agli appassionati del genere per aver vestito i panni di Alfonso Castañeda ne Il Segreto.

Nel corso della settimana, Don Cristóbal avvia i colloqui individuali con la servitù e sembra inizialmente orientato a non riassumere Santos. Sarà però la mossa inaspettata di Pia che, pur di vedere Ricardo felice, parla benissimo del valletto al nuovo maggiordomo a cambiare le carte in tavola. Ricardo e Pia riusciranno insieme a convincere Don Cristóbal a dargli un’altra chance, e Santos tornerà ammettendo con il padre di aver sbagliato tutto con Ana. Sul fronte di Petra, il nuovo maggiordomo prende un’altra decisione netta: pur lasciando invariate le sue mansioni, esige che da ora in poi ogni scelta della donna venga preventivamente discussa con lui. Petra si sente umiliata e si sfoga con Leocadia.

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Amori, tensioni e lotte per il potere tra i marchesi

Manuel intanto decide di assumere Enora come collaboratrice, con grande gioia di Toño. La presentazione ufficiale, però, non va proprio nel migliore dei modi: Leocadia mantiene un atteggiamento gelido e fa capire alla nuova arrivata di non essere la benvenuta, tanto da spingere Manuel a mettere un limite alle interferenze della dark lady.

Restano tesi anche i rapporti tra Catalina e Martina, alle prese con una disputa sempre più accesa sulla gestione delle terre di famiglia. La situazione si complica ulteriormente quando il barone de Valladares si presenta alla tenuta chiedendo di annullare l’accordo che prevedeva un aumento di salario per i contadini. Alonso vorrebbe intervenire, ma Catalina lo blocca e chiede aiuto a Manuel, che riesce a convincere il barone a tornare anche se il nuovo incontro si rivela un altro disastro. Nel frattempo Martina, su consiglio di Jacobo, decide di incontrare privatamente il barone, con risultati ugualmente deludenti. Il confronto finisce per alimentare ulteriori scontri con Catalina, e le due arriveranno a prendere una decisione drastica: dividere le terre di famiglia. A complicare il quadro si aggiunge anche la febbre alta che colpisce Catalina, mentre Bartolomé spinge Alonso a riprendere in mano le redini della gestione della tenuta, convinto che la situazione stia degenerando.

Sul fronte sentimentale, il valletto Curro e Angela sono sempre più vicini e approfittano di ogni occasione per stare insieme. La ragazza decide di affrontare apertamente sua madre e Lorenzo, dichiarando di non volersi trasferire né in Svizzera né dal marchese de Andujar pur promettendo di terminare gli studi. Lorenzo, furioso, accusa Leocadia di essere troppo debole con la figlia e insiste affinché Angela chieda perdono al marchese. Tra i due la tensione è palpabile. Infine, Federico si apre con Lope raccontandogli la storia dolorosa della sorella Mercedes, scomparsa dopo essere fuggita di casa e mai più ritrovata un dettaglio che pesa visibilmente sul personaggio. Poco dopo, Lope prende la decisione di lasciare la casa di Amalia.