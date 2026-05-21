La sesta stagione di Emily in Paris sarà l’ultima: Netflix ha confermato che la popolare serie con Lily Collins si concluderà con i nuovi episodi attualmente in produzione, e le riprese sono ufficialmente partite in Grecia.

Il legame con la location ellenica non è casuale: nel finale della quinta stagione, l’ex di Emily, Gabriel (Lucas Bravo), le aveva inviato una cartolina dalla Grecia invitandola a raggiungerlo sulla sua barca, dopo essere stato assunto come chef privato su uno yacht. La risposta di Emily era rimasta in sospeso, lasciando i fan con un cliffhanger che ora troverà risposta. Il cast e la troupe sono già stati avvistati sull’isola di Mykonos, davanti agli iconici mulini a vento, prima di spostarsi a Monaco e poi tornare a Parigi per il gran finale.

Il creatore Darren Star non ha lasciato dubbi sul ruolo di Gabriel nella vita di Emily, confermando che si tratta del suo “grande amore” e aggiungendo: “Non credo sarà una relazione immediata, però credo che le persone possano ritrovarsi.” Un segnale chiaro per chi da anni tifa per questi due personaggi.

“Making Emily in Paris with this extraordinary cast and crew has been the trip of a lifetime. As we embark on the final season, I am so grateful to Netflix, Paramount, and, most importantly, the fans who have taken this incredible journey with us. We can’t wait to share this last chapter with you.”

Anche Collins ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai fan, promettendo che la stagione 6 conterrà tutto ciò che rende la serie speciale: “Our entire cast and crew are pouring our hearts into making this a fantastic farewell season.”

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Un cast al completo e tante storyline aperte

Per la stagione finale torna l’intero cast principale: oltre a Collins e Bravo, ci saranno Ashley Park (Mindy), Lucien Laviscount (Alfie), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine). Secondo Variety, il cast comprende anche Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Minnie Driver, Bryan Greenberg e Michèle Laroque.

Non ci sarà solo il triangolo romantico tra Emily e Gabriel a tenere banco: la storyline di Mindy si preannuncia altrettanto esplosiva. La migliore amica di Emily ha accettato la proposta di matrimonio del fashion designer Nicolas de Léon (Paul Forman) a Venezia, ma Alfie le ha detto esplicitamente che è stato un “grande errore”. Con Mykonos già ipotizzata come possibile destinazione dell’addio al nubilato, la Grecia potrebbe diventare il teatro del momento decisivo per il suo dilemma sentimentale.

La stagione 5 aveva lasciato Emily in una posizione di crescita: dopo aver aperto una sede romana dell’agenzia di marketing per cui lavora e aver vissuto una nuova storia d’amore poi conclusa, aveva scelto di tornare a Parigi, con Gabriel che attendeva dall’altra parte del Mediterraneo. Netflix aveva ufficialmente ordinato la stagione 6 a gennaio, e l’uscita è prevista per il 2026.

I numeri parlano chiaro su quanto questa serie abbia lasciato il segno: le prime cinque stagioni hanno trascorso complessivamente 32 settimane nella Global Top 10 di Netflix, raggiungendo il primo posto in 90 paesi, mentre tra il 2023 e il 2025 ha accumulato 250 milioni di visualizzazioni. L’impatto culturale va oltre lo schermo: uno studio ha rilevato che il 38% dei turisti stranieri visita Parigi anche grazie alla serie, un dato che aveva spinto persino il presidente Emmanuel Macron a elogiare pubblicamente lo show. Emily in Paris non è solo una commedia romantica: è diventata un fenomeno capace di ridisegnare rotte turistiche e ispirare tendenze moda a livello globale.