Con l’avvicinarsi del ponte di fine maggio, gli appassionati di golf hanno un’occasione in più per godersi uno dei tornei più interessanti del circuito continentale. Da domani, giovedì 21 maggio, e fino a domenica 24, Sky e NOW trasmettono in diretta il Soudal Open 2026, che riporta il DP World Tour sul prestigioso campo del Rinkven Golf Club di Anversa, in Belgio. Un appuntamento imperdibile soprattutto per chi segue la pattuglia italiana, presente con ben sette giocatori.

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Il Soudal Open 2026 sbarca su Sky Sport Golf

Il torneo, che quest’anno si disputa sul tradizionale percorso belga, sarà interamente visibile su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. La copertura si estende lungo tutti e quattro i giorni di gara, dalle prime battute del giovedì fino al decisivo round finale della domenica. A raccontare colpi e strategie ci penseranno Marco Cogliati, Claudio Viganò e Alessandro Lupi, trio ormai consolidato per le telecronache di golf su Sky.

Il format della trasmissione è piuttosto generoso: dalle 13 alle 18 nei primi due giorni, con un inizio leggermente posticipato alle 13.30 nella giornata di sabato. Domenica si torna all’orario standard, con cinque ore di copertura fino al termine della competizione. Considerando che l’edizione 2025 si è conclusa con un playoff al cardiopalma, non sorprenderebbe se anche quest’anno si andasse oltre l’orario previsto.

Sette italiani in campo ad Anversa

La spedizione azzurra ad Anversa vede protagonisti alcuni dei nomi più noti del golf tricolore. Ci sono entrambi i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo, affiancati da Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Gregorio De Leo. Una presenza numerosa che testimonia la crescita del movimento italiano nel circuito europeo, con giocatori capaci di competere ai massimi livelli.

Per chi segue il Tour, il Soudal Open rappresenta un banco di prova interessante: il percorso del Rinkven è noto per premiare precisione e gestione del gioco corto, caratteristiche che potrebbero giocare a favore di alcuni azzurri. L’edizione 2025 ha visto il norvegese Kristoffer Reitan compiere una rimonta storica nell’ultimo giro, recuperando nove colpi di svantaggio grazie a un 62 da record del campo, per poi imporsi in un playoff a tre. Una dimostrazione di come, fino all’ultimo putt, tutto possa cambiare.

La formula dello spettacolo golfistico firmato Sky

Sky continua a investire nella copertura del golf, garantendo agli appassionati italiani l’accesso a tornei che spesso, in altri Paesi, rimangono confinati a piattaforme di nicchia. La presenza di tre telecronisti permette una narrazione articolata, con analisi tecniche e momenti di commento più leggero. Per chi non può seguire in diretta, NOW offre la possibilità di recuperare le giornate on demand, anche se, come sempre nel golf, la visione live conserva un fascino particolare.

Il montepremi dell’edizione 2025 era di 2,75 milioni di dollari, con il vincitore che si era portato a casa circa 413 mila euro. Cifre che, nel panorama del DP World Tour, confermano il Soudal Open come evento di rilievo, capace di attirare giocatori di livello internazionale e di offrire spettacolo fino all’ultimo green.

Programmazione e disponibilità su Sky e NOW

Il Soudal Open 2026 sarà visibile su Sky Sport Golf (canale 206 della piattaforma Sky) e in streaming su NOW secondo il seguente calendario:

Giovedì 21 maggio: dalle 13 alle 18

Venerdì 22 maggio: dalle 13 alle 18

Sabato 23 maggio: dalle 13.30 alle 18

Domenica 24 maggio: dalle 13 alle 18

Tutte le giornate saranno commentate da Marco Cogliati, Claudio Viganò e Alessandro Lupi. Per chi non è abbonato a Sky, l’accesso tramite NOW richiede un pass Sport attivo, disponibile anche in formula giornaliera o mensile.