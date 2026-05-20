Mentre gli sport tradizionali continuano a dominare i palinsesti delle piattaforme streaming, c’è un fenomeno che negli ultimi anni sta raccogliendo consensi crescenti soprattutto tra le generazioni più giovani: i combattimenti tra robot. Quei duelli spettacolari dove macchine progettate per distruggere l’avversario si scontrano in arene protette, tra scintille, colpi devastanti e strategie ingegneristiche raffinate. Ora questo universo fatto di ingegneria e adrenalina approda anche in Italia: DAZN ha infatti annunciato un accordo pluriennale per trasmettere il NHRL World Championship Pro Tour, il campionato d’élite della National Havoc Robot League.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Su DAZN arriva il NHRL World Championship Pro Tour: cosa aspettarsi

La stagione 2026 del NHRL World Championship Pro Tour debutterà sulla piattaforma già a giugno, con eventi che si protrarranno durante l’autunno fino alle attesissime finali previste per dicembre. Per chi non conoscesse questo mondo, la National Havoc Robot League rappresenta uno dei punti di riferimento internazionali per i combattimenti robotici a livello agonistico: squadre di ingegneri e appassionati progettano macchine da battaglia equipaggiate con armi rotanti, martelli pneumatici, lame affilate e sistemi di controllo sofisticati, per poi sfidarsi in arene dedicate dove vince chi riesce a mettere fuori combattimento l’avversario o a dominarlo ai punti.

Nata negli Stati Uniti, l’NHRL ha costruito negli anni una community globale in rapida espansione, attirando sia appassionati di tecnologia che semplici amanti dello spettacolo. Il World Championship Pro Tour rappresenta la serie di punta della lega, quella dove competono le squadre più forti e i robot più evoluti. Si tratta di una disciplina che coniuga innovazione ingegneristica, progettazione strategica e intrattenimento dal ritmo serrato: ogni match dura pochi minuti ma è denso di colpi spettacolari e ribaltamenti di fronte.

Per quanto riguarda l’offerta di DAZN, l’aspetto più interessante è che tutti gli eventi del NHRL World Championship Pro Tour saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma. Una scelta che conferma la volontà di rendere accessibile questo sport emergente al pubblico più ampio possibile, senza barriere d’ingresso. Vale la pena ricordare che nel corso del 2026 l’NHRL ha già organizzato otto eventi mensili chiamati “NHRL Open”, che hanno funzionato come qualificazioni per il campionato mondiale: il primo si è tenuto il 7 febbraio scorso.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha commentato l’accordo sottolineando l’impegno della piattaforma nel supportare sport emergenti capaci di unire innovazione, abilità e community di fan appassionati. Con questa mossa DAZN continua ad ampliare il proprio portfolio multisport, portando format alternativi accanto ai tradizionali calcio, basket e sport da combattimento. L’intento è quello di intercettare nuove nicchie di pubblico, particolarmente quelle più giovani e tecnologicamente orientate, che vedono nei combattimenti robotici un mix perfetto tra competizione, spettacolo e cultura maker.

Disponibilità: quando e come vedere il NHRL World Championship Pro Tour

Come anticipato, la stagione 2026 del NHRL World Championship Pro Tour sarà disponibile su DAZN a partire da giugno, con eventi programmati durante l’estate e l’autunno, fino alle finali di dicembre. Tutti gli eventi saranno fruibili gratuitamente sulla piattaforma, senza necessità di sottoscrizione a piani a pagamento. Per accedere ai contenuti sarà sufficiente registrarsi su DAZN e navigare nella sezione dedicata al torneo.