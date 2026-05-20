Siamo nel pieno della stagione cestistica più calda dell’anno. Mentre in Europa si avvicina la Final Four dell’Eurolega, in Italia i quarti di finale dei playoff di Serie A Unipol entrano nella fase cruciale: c’è chi può chiudere i conti e chi invece dovrà giocarsi tutto nei prossimi giorni. Come sempre, Sky Sport e NOW garantiscono la copertura completa di tutte le gare. Vediamo il programma.

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Playoff LBA su Sky Sport Basket: il programma completo dal 21 al 24 maggio

L’EA7 Emporio Armani Milano ha la grande occasione di chiudere la serie contro Reggio Emilia già in Gara 3, giovedì 21 maggio alle 20.45. La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Basket e, in chiaro, anche su CIELO, con la telecronaca affidata a Geri De Rosa e il commento tecnico di Chicca Macchi. Per i meneghini si tratta del primo match point, da giocare in trasferta dopo aver dominato le prime due gare casalinghe.

Venerdì 22 maggio, sempre alle 20 su Sky Sport Basket, sarà invece il turno di Trento contro Bologna, una serie che si è rivelata molto più combattuta del previsto e che, in parità sull’1-1, promette spettacolo. La partita si giocherà alla BTS Arena di Trento, con Davide Fumagalli alla telecronaca e Andrea Meneghin al commento. A bordocampo ci sarà Giulia Cicchinè.

Sabato 23 maggio alle 20, tocca a Trieste-Brescia (Gara 4), con la voce di Andrea Solaini affiancato ancora una volta da Meneghin. Infine, domenica 24 maggio alle 17, Trento e Bologna torneranno in campo per Gara 4, sempre su Sky Sport Basket e CIELO.

Dove seguire i playoff: Sky Sport 24, NOW e SkySport.it

Oltre alla diretta delle partite, Sky offre una copertura a 360 gradi della postseason cestistica italiana. Risultati, classifiche, highlights e approfondimenti sono disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e nella sezione premium Sky Sport Insider, dove le firme di punta della redazione analizzano le partite con contenuti esclusivi. Tutto è accessibile anche tramite l’app Sky Sport e i canali social ufficiali.

Per chi preferisce la modalità streaming, tutte le partite sono disponibili anche su NOW, la piattaforma di Sky che consente di seguire il meglio dello sport in diretta senza vincoli di abbonamento tradizionale.

Disponibilità e accesso ai contenuti

Le partite saranno trasmesse su Sky Sport Basket (canale 204 di Sky) e, in alcuni casi, anche in chiaro su CIELO. Gli abbonati Sky potranno accedere ai contenuti tramite decoder, Sky Go o NOW. Per chi non è abbonato, l’app NOW offre la possibilità di attivare un pass Sport giornaliero, settimanale o mensile per seguire tutti gli eventi in programma.

La programmazione dei playoff di Serie A Unipol su Sky e in streaming su NOW