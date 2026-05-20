John Cena sta vivendo uno dei periodi più intensi della sua carriera cinematografica: dopo l’addio al wrestling WWE, l’ex campione si sta concentrando su una serie di progetti cinematografici di grande richiamo, e Little Brother è probabilmente quello più atteso dai fan della commedia. Netflix ha appena diffuso il primo trailer ufficiale del film, che arriverà sulla piattaforma il 26 giugno.

La storia ruota attorno a Rudd, un affermato agente immobiliare dalla vita apparentemente perfetta, interpretato proprio da Cena, la cui esistenza viene letteralmente capovolta dal ritorno inaspettato del suo “fratellino” Marcus, il personaggio affidato a Eric André. I due si erano incontrati brevemente anni prima, durante un evento benefico ai tempi del liceo, ma adesso Marcus, cresciuto e ancora imprevedibile come sempre, si ritrova senza un posto dove andare e bussa alla porta del suo “grande fratello”. Con riluttanza, Rudd lo accoglie in casa, dove Marcus conquista immediatamente la simpatia della moglie Deirdre, interpretata da Michelle Monaghan, convinta che quella presenza caotica possa aiutare il marito a scrollarsi di dosso anni di rigidità e pressioni familiari.

Il trailer si apre su una scena volutamente ingannevole: Cena riceve la notizia di un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto suo fratello e, quando il medico apre il sipario della corsia, appare André in tutto il suo splendore surreale. Da quel momento in poi, il tono del film è chiaro: caos puro, fisicità esagerata e quella comicità fuori dagli schemi che chi conosce The Eric André Show riconoscerà immediatamente.

Non è la prima volta che Cena e André si trovano nello stesso spazio. Nel 2020, il wrestler era stato ospite del celebre talk show di André su Adult Swim, e l’incontro era finito, prevedibilmente, con Cena che scaraventava il conduttore contro uno scaffale. Stavolta i ruoli sono invertiti: è André a portare il disordine nella vita altrui, mentre Cena si ritaglia il ruolo della straight face, ovvero il classico “personaggio serio” su cui rimbalza tutta l’assurdità della situazione.

Lo stesso Cena ha raccontato a Entertainment Weekly come è nata la sua partecipazione al progetto:

“I was asked to read it and see what I thought, and I was wondering who the little brother was. And when it was Eric André, having been a fan of Eric and seeing his personality shown on The Eric André Show, with all of the physical comedy, all of the pushing boundaries, so to speak… It was written for Eric, and he just needed a comedic straight face to bounce the absurdity off of. And man, I’m grateful to get that seat.”

La sceneggiatura è firmata da Jarrad Paul e Andrew Mogel, che l’hanno concepita fin dall’inizio pensando esplicitamente ad André e al suo stile comico inconfondibile. La regia è di Matt Spicer, al suo primo lungometraggio dopo Ingrid Goes West del 2017, il film con Aubrey Plaza ed Elizabeth Olsen che lo aveva fatto conoscere al grande pubblico per la sua commedia nerissima e disturbante.

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Un cast ricco e un André in grande forma

Oltre al trio principale, Little Brother può contare su un cast di supporto di tutto rispetto: Christopher Meloni, storico volto di Law & Order: SVU, interpreta il fratello biologico di Rudd, figura che contribuisce a costruire il contesto familiare e le dinamiche di crescita del protagonista. Completano il cast Ego Nwodim, Sherry Cola, Caleb Hearon, Ben Ahlers, Bryce Gheisar e Pilot Bunch. La produzione è curata da Ruben Fleischer e David Bernad per Middle Child Pictures, con le riprese principali svoltesi nel New Jersey.

Per André si tratta di un momento d’oro: oltre a Little Brother, il comico e conduttore ha recentemente ottenuto un Emmy 2024 come miglior interprete in una serie comica o drammatica in formato breve per The Eric André Show, il programma che porta avanti su Adult Swim da oltre un decennio. E non finisce qui, perché lo vedremo anche nel ruolo di Don Sauvage nel film live-action di Street Fighter, atteso in uscita in ottobre, dopo una recente apparizione nel progetto Marvel Ironheart.

Anche per Cena, come accennato, l’estate 2026 si preannuncia ricchissima: prima di Little Brother arriverà Coyote vs. Acme il 28 agosto, la commedia legale in stile Looney Tunes in cui veste i panni di Buddy Crane, l’avvocato di punta dell’Acme Corporation. Il film ha una storia travagliata: completato nel 2023, era stato abbandonato da Warner Bros. Discovery per ragioni fiscali prima di essere acquistato da Ketchup Entertainment nel marzo 2025 per circa 50 milioni di dollari, con il tagline provocatorio “The Film Acme Didn’t Want You to See.” I test screening avevano restituito punteggi altissimi, con il 95% del pubblico che lo aveva valutato “Molto buono” o “Eccellente”. A ottobre, infine, sarà la volta di Matchbox: The Movie, l’adattamento action-adventure del mondo delle macchinine Mattel, distribuito da Apple TV.