Il franchise di Grey’s Anatomy si prepara ad espandersi ancora una volta, questa volta puntando dritto al cuore del Texas rurale. ABC ha ordinato direttamente alla serie, senza passare da un episodio pilota, un nuovo spin-off ancora senza titolo ufficiale, ambientato in un centro medico del West Texas descritto come “l’ultima possibilità di cura prima di miglia di nulla”.

Dietro al progetto troviamo nomi di grande peso: Shonda Rhimes e Meg Marinis alla scrittura, con Betsy Beers ed Ellen Pompeo nel ruolo di produttrici esecutive. La produzione è affidata a Shondaland e 20th Television, una combinazione già collaudata nel franchise. La serie debutterà nella stagione midseason 2026-2027 su ABC.

Marinis, che ricopre il ruolo di showrunner di Grey’s Anatomy dalla stagione 20, ha commentato l’annuncio con entusiasmo dichiarato:

«Sono incredibilmente entusiasta di espandere l’universo di Grey’s Anatomy. Questa opportunità darà vita a nuovi personaggi e storie che incarneranno lo stesso cuore, le stesse emozioni e quella connessione che il pubblico ha amato da Grey’s per più di due decenni, il tutto ambientato nel mio stato natale, il Texas. Sono così grata a Shonda Rhimes per aver creato questo mondo dinamico e mi sento davvero fortunata di poterne far parte.»

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Novità storiche per il franchise e possibili connessioni con la serie madre

Questo nuovo titolo sarà il quarto spin-off nella storia di Grey’s Anatomy, dopo Private Practice (sei stagioni dal 2007 al 2013), Station 19 (sette stagioni dal 2018 al 2024) e Grey’s Anatomy: B-Team (sei episodi su ABC.com nel 2018). Porta con sé però due primati significativi: è il primo spin-off del franchise a non essere ambientato sulla West Coast né in una grande città, e segnerà anche il primo episodio scritto o co-scritto da Rhimes nell’universo di Grey’s Anatomy dall’undicesima stagione, quando firmò il celebre episodio “How to Save a Life”, quello in cui moriva Derek Shepherd interpretato da Patrick Dempsey.

Sul fronte dei personaggi, per ora non ci sono conferme su eventuali apparizioni di Meredith Grey o altri volti noti all’interno del centro medico texano. La connessione narrativa tra la serie madre e lo spin-off resta quindi ancora tutta da definire, alimentando naturalmente la curiosità di chi segue il franchise da anni.

Vale la pena notare che l’ambientazione rurale texana accende anche una certa competizione con CBS, dove è in sviluppo un altro medical drama con una premessa simile: un progetto creato da Anna Fricke con Jared Padalecki nei panni di un medico che gestisce una clinica mobile in una zona rurale del Texas. Quella serie, però, è ancora in fase di scrittura degli script, mentre lo spin-off di ABC ha già ricevuto un ordine completo alla stagione, un segnale chiaro della fiducia della rete nel marchio.

Il nuovo spin-off si affianca a un calendario 2026-2027 già molto fitto per ABC, che include tra gli altri Abbott Elementary stagione 6, 9-1-1 stagione 10, il già annunciato 9-1-1: Nashville stagione 2, e naturalmente Grey’s Anatomy stagione 23.