La settimana dal 23 al 29 maggio porta su Canale 5 nuovi colpi di scena per i fan di Forbidden Fruit, la dizi turca ormai diventata un appuntamento fisso del daytime. Tra sacrifici familiari, segreti economici e appuntamenti disastrosi, le trame si fanno sempre più intricate.

La serie continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, con un appuntamento speciale il giovedì sera in prime time, e tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Al centro di questa settimana c’è soprattutto la situazione finanziaria di Halit, che nasconde molto più di quanto voglia far credere.

Il figlio Erim, preoccupato per le difficoltà economiche del padre, compie un gesto che non passerà inosservato: vende la sua chitarra, l’oggetto a cui teneva di più, e nasconde il denaro nella giacca di Halit, cercando in tutti i modi di aiutarlo senza essere scoperto. Il momento in cui Halit, accompagnando il ragazzo a scuola, trova il denaro e scopre il sacrificio del figlio è uno dei più toccanti dell’intera settimana.

Sul fronte delle dinamiche di potere, Sahika approfitta di una cena in compagnia per annunciare pubblicamente di aver assunto Argun come segretario, con un atteggiamento di superiorità e arroganza che colpisce particolarmente Ender. Il modo in cui Sahika si rivolge a Halit mette in moto i sospetti della donna, che decide di incaricare Caner di tenerlo d’occhio.

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Il segreto di Halit e le altre storie della settimana

I sospetti di Ender trovano presto conferma: Caner riferisce di aver visto Halit incontrare in segreto il suo avvocato, spingendo la donna a chiedere al proprio consulente finanziario di indagare sulla quantità di azioni ancora in possesso dell’uomo. Quello che Ender non sa ancora, però, è che dietro questi incontri si nasconde un piano molto più elaborato.

Le anticipazioni turche rivelano infatti che il colpo di stato nel paese in cui Halit aveva investito è fallito, e lui è tornato in possesso dei suoi averi. Tuttavia, sceglie deliberatamente di non farlo sapere a nessuno, chiedendo al suo avvocato il massimo riserbo: dopo essere stato deriso e sottovalutato, vuole preparare il suo ritorno nell’ombra, senza offrire vantaggi ai suoi nemici. Sahika, ignara di tutto questo, continuerà a trattarlo come un uomo indebolito, convinta di poter sfruttare la sua presunta fragilità, ma potrebbe presto trovarsi in una posizione molto più vulnerabile di quanto immagini.

Spazio anche alle vicende di Zehra, che questa settimana vive un momento di forte crisi: licenziata, cade nello sconforto e ricomincia a bere, trascurando persino Halit Can. Lila, che si confida con Yildiz sulla situazione della cognata, decide di disfarsi di tutte le bottiglie presenti in casa per contrastarne la debolezza, mentre Asuman si unisce a lei nel cercare un modo per aiutarla. Le condizioni di Zehra però continuano a peggiorare nel corso della settimana.

Arriva poi una nuova figura nelle trame di Yildiz: Bulent le presenta Kerim, che le fa una forte impressione. Quando Yildiz ne parla con Ender, però, l’amica la mette in guardia e le organizza invece un appuntamento al buio con Devrim, amico di Kaya. L’incontro si rivela però un disastro totale, e sarà proprio Kerim, presente per caso nel locale, a tirare fuori Yildiz dalla situazione imbarazzante: la giovane lo userà come scusa, fingendo che sia un suo ex fidanzato per svincolarsi dall’appuntamento. Non è difficile immaginare che questo episodio finirà per avvicinare ulteriormente i due.

Chiude il quadro settimanale una scoperta che riguarda Yigit: Ender, Sahika e Kaya scoprono che il ragazzo lavora nella mensa universitaria come lavapiatti, un dettaglio che promette di alimentare nuove tensioni nelle puntate a venire.