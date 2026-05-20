Il mese di maggio si conferma l’appuntamento clou per gli appassionati di pallacanestro europea e italiana. Tra giovedì 21 e domenica 24 maggio, Sky Sport e NOW trasmetteranno in diretta i momenti decisivi della stagione: da una parte i quarti di finale dei playoff di Serie A Unipol, dall’altra la Final Four dell’Eurolega, che quest’anno torna nel cuore d’Europa dopo l’edizione 2025 disputata ad Abu Dhabi.

Non perdere neanche un canestro decisivo: Non perdere neanche un canestro decisivo: abbonati a Sky Sport o attiva subito il pass Sport di NOW per seguire in diretta la Final Four di Eurolega ad Atene e i quarti playoff della Serie A. Il grande basket europeo e italiano ti aspetta tutto su un’unica piattaforma.

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Final Four Eurolega ad Atene: il grande basket torna in Grecia

La capitale greca ospiterà le quattro migliori squadre del continente europeo al Telekom Center, nel complesso sportivo olimpico di O.A.K.A. Le semifinali sono in programma venerdì 22 maggio: alle 17 si sfidano Olympiacos e Fenerbahçe, mentre alle 20 tocca al derby spagnolo tra Valencia e Real Madrid. Entrambe le gare saranno trasmesse su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con prepartita condotto da Gaia Accoto insieme a Matteo Soragna e Chicca Macchi.

La finale, domenica 24 maggio alle 20 su Sky Sport Basket, decreterà il nuovo campione d’Europa. Per il Fenerbahçe si tratta di una chance di bis dopo il titolo conquistato nella scorsa edizione negli Emirati Arabi, quando Nigel Hayes-Davis si laureò MVP della manifestazione. Il ritorno della Final Four in una delle capitali storiche della pallacanestro europea promette un’atmosfera da grande evento.

La telecronaca delle semifinali sarà affidata ad Andrea Solaini (con Chicca Macchi) per Olympiacos-Fenerbahçe e a Geri De Rosa (con Matteo Soragna) per Valencia-Real Madrid. La finale vedrà invece in cabina Geri De Rosa insieme a Chicca Macchi.

Quarti playoff Serie A Unipol: Milano per la qualificazione, Trento-Bologna in equilibrio

Sul fronte del campionato italiano, i quarti di finale entrano nella fase calda. Giovedì 21 maggio alle 20.45, su Sky Sport Basket e in chiaro su CIELO, l’EA7 Emporio Armani Milano avrà il primo match point per chiudere la serie contro Reggio Emilia: la Gara 3 in trasferta potrebbe già spedire i meneghini alle semifinali. La telecronaca sarà di Geri De Rosa con il commento di Chicca Macchi.

Più equilibrata la serie tra Trento e Bologna, ferma sull’1-1: venerdì 22 alle 20 le due squadre si affronteranno alla BTS Arena per Gara 3, un appuntamento che potrebbe spostare gli equilibri della sfida. Se necessario, il quarto confronto andrà in scena domenica 24 alle 17. Entrambe le partite vedranno al commento tecnico Andrea Meneghin al fianco di Davide Fumagalli, con Giulia Cicchinè inviata a bordocampo per Gara 3.

Sabato 23 maggio alle 20, invece, spazio a Trieste-Brescia per Gara 4, con la telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.

Come sempre, risultati, classifiche e approfondimenti saranno disponibili su Sky Sport 24, SkySport.it, l’app Sky Sport e sulla sezione premium Sky Sport Insider, oltre ai canali social ufficiali della testata.

Prezzi e dove vedere le partite

Tutte le partite della Final Four di Eurolega e dei playoff di Serie A Unipol sono disponibili in diretta su Sky Sport (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Basket) e in streaming su NOW. La Gara 3 di Reggio Emilia-Milano sarà inoltre trasmessa in chiaro su CIELO, canale 26 del digitale terrestre. Per chi non è ancora abbonato, NOW propone il pass Sport mensile a 14 euro al mese per i primi 12 mesi, con accesso a tutti i contenuti sportivi dell’offerta Sky.