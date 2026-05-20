Con le tensioni transatlantiche che dominano il dibattito pubblico da mesi, torna questa sera l’appuntamento settimanale con l’approfondimento politico in prima serata. Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, propone per la puntata di giovedì 21 maggio un focus proprio sui rapporti tra Europa e Stati Uniti, in un momento in cui le frizioni tra le due sponde dell’Atlantico sembrano farsi più evidenti. Vediamo cosa ci aspetta.

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Paolo Zampolli ospite per parlare di Trump e alleanze globali

Ospite principale della serata sarà Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, figura chiave per comprendere la politica estera americana nell’era Trump. Con lui, Del Debbio analizzerà i principali snodi dell’attualità internazionale: dai rapporti sempre più complessi tra Washington e Bruxelles al ruolo del presidente Donald Trump nello scacchiere globale. L’occasione per provare a chiarire dove stia andando l’asse occidentale, in un periodo segnato da posizioni spesso distanti su dazi, difesa e politiche commerciali.

A seguire, la trasmissione dedicherà un approfondimento alla strage di Modena, tornata al centro della cronaca dopo le recenti dichiarazioni del giudice per le indagini preliminari. Secondo il Gip, Salim El Koudri non avrebbe agito a causa di disturbi psichici, aprendo nuovi interrogativi sulla dinamica e le responsabilità della vicenda. Chiuderà la puntata un ritorno sul caso Garlasco, con gli ultimi sviluppi di una delle storie giudiziarie più seguite degli ultimi anni.

Il parterre politico della puntata

In studio, come di consueto, un nutrito gruppo di rappresentanti politici chiamati a confrontarsi sui temi caldi della settimana. Tra gli ospiti confermati ci saranno Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia, Brando Benifei per il Partito Democratico, Stefano Benigni di Forza Italia, Raffaella Paita di Italia Viva e Simonetta Matone in quota Lega. Un mix di voci che, come sempre a Dritto e Rovescio, promette dibattito vivace e posizioni contrapposte, soprattutto sui dossier internazionali e sulle ricadute politiche interne delle vicende di cronaca.

L’appuntamento con Dritto e Rovescio è per domani sera, giovedì 21 maggio, in prima serata su Retequattro.