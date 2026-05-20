Gli appassionati di Downton Abbey si preparano a salutare per l’ultima volta la famiglia Crawley. Come sicuramente saprete, la celebre serie britannica che ha conquistato il pubblico internazionale si appresta a chiudere il cerchio con un epilogo cinematografico che promette di essere all’altezza delle aspettative. Vediamo qualche numero e scopriamo i dettagli di questo evento imperdibile per tutti i fan.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Ufficiale la programmazione Sky: ecco tutti gli appuntamenti con Downton Abbey

Sky Italia ha annunciato un programma ricco per celebrare l’epilogo della saga di Downton Abbey. Il momento più atteso arriverà domenica 24 maggio alle 21:15, quando debutterà in prima TV su Sky Cinema Uno Downton Abbey – Il Gran Finale, l’ultimo capitolo della storia dei Crawley. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, con la possibilità per chi possiede Sky Q via satellite o Sky Glass di goderselo in qualità 4K.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Dal 21 al 24 maggio, Sky Collection trasmetterà in modalità maratona tutte e sei le stagioni della serie originale, che restano comunque disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW per chi volesse recuperarle o rivederle con calma. I clienti Sky da oltre tre anni potranno inoltre accedere al film in anteprima grazie al programma loyalty Sky Extra.

A completare la celebrazione, Sky Cinema Romance proporrà i due film precedenti della saga: Downton Abbey (il primo lungometraggio, uscito nelle sale nel 2019) andrà in onda venerdì 22 maggio alle 21:00, mentre Downton Abbey II – Una Nuova Era (secondo film distribuito nel 2022) sarà trasmesso sabato 23 maggio sempre alle 21:00. Entrambi i titoli saranno disponibili on demand e in streaming su NOW già da giovedì 21 maggio.

La trama de Il Gran Finale: i Crawley negli anni Trenta tra scandali e cambiamenti

Il nuovo film, diretto da Simon Curtis e scritto dal creatore della serie Julian Fellowes, riporta gli spettatori all’inizio degli anni Trenta, un periodo di profonde trasformazioni sociali che mette a dura prova la tenuta di Downton Abbey. La storia si concentra su Mary Crawley, coinvolta in uno scandalo pubblico proprio mentre la famiglia deve affrontare serie difficoltà finanziarie che minacciano il prestigio e il futuro della casa.

I Crawley e il loro fedele staff sono chiamati ancora una volta a confrontarsi con il cambiamento, mentre una nuova generazione si prepara a raccogliere il testimone per guidare Downton Abbey verso il futuro. Il film riunisce il cast originale guidato da Hugh Bonneville (Lord Grantham), Michelle Dockery (Lady Mary) ed Elizabeth McGovern (Lady Cora), affiancati da volti storici come Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle e Joanne Froggatt.

Un elemento particolarmente toccante di questo capitolo finale è l’assenza di Violet Grantham, l’indimenticabile contessa madre interpretata da Maggie Smith, scomparsa nel film precedente. Il segno della sua mancanza dona al racconto una profondità emotiva ancora maggiore, rendendo l’addio alla saga ancora più intenso per i fan che hanno seguito le vicende della famiglia per oltre un decennio.

Prezzi e disponibilità dei contenuti Downton Abbey

Per godersi l’intero universo di Downton Abbey su Sky non servono abbonamenti aggiuntivi oltre al pacchetto Sky Cinema. La programmazione speciale dal 21 al 24 maggio su Sky Collection è inclusa nell’offerta standard, così come la disponibilità on demand di tutte e sei le stagioni della serie.

Il film Il Gran Finale sarà disponibile in prima TV domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, contemporaneamente in streaming su NOW e on demand. I clienti Sky da più di tre anni potranno accedere all’anteprima tramite Sky Extra senza costi aggiuntivi. La versione 4K del film sarà disponibile on demand per chi dispone di Sky Q via satellite o Sky Glass con il pacchetto Sky Cinema attivo e il servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD.

I due film precedenti – Downton Abbey e Downton Abbey II: Una Nuova Era – saranno disponibili on demand e in streaming su NOW dal 21 maggio, con programmazione lineare su Sky Cinema Romance rispettivamente il 22 e il 23 maggio. Per chi non fosse ancora abbonato a Sky, NOW offre la possibilità di accedere ai contenuti con il pass Cinema al costo di 9,99 euro al mese.