Taylor Sheridan non rallenta: il 2026 è già ricchissimo di novità per l’autore di Yellowstone, tra nuove serie, rinnovi e casting annunci. L’ultimo arriva direttamente da Tulsa King, con una new entry che promette di arricchire ulteriormente la stagione 4.

Eden Lee è stata ufficialmente confermata nel cast della quarta stagione della serie con Sylvester Stallone, in un ruolo ricorrente. Interpreterà Maya, descritta come un'”efficiente capo di gabinetto del Governatore dell’Oklahoma”, un personaggio che lascia intendere come la politica locale avrà un peso sempre maggiore nelle vicende di Dwight Manfredi. Lee è nota soprattutto per il ruolo di Writer Jessica in She-Hulk: Attorney at Law, ma il suo volto è familiare anche grazie a Zero Day, Parish e Twisted Metal.

Non è l’unico innesto nella stagione: nelle settimane precedenti erano già stati annunciati altri nuovi arrivi. Richie Stephens vestirà i panni di English Dan, un boss criminale di medio livello e fornitore rivale, con un passato da membro di una gang. Gretchen Mol, invece, è stata confermata come regular con il ruolo di Amanda Clark, una politica di Tulsa, mentre Flula Borg è entrato nel cast a marzo 2026 con il personaggio del miliardario tech Bradley Van Heusen. Un insieme di figure che delinea una stagione destinata a spingere Dwight su terreni sempre più insidiosi, dove il denaro, la politica e il crimine si intrecciano più che mai.

Sul fronte narrativo, dopo l’espansione dell’impero di Dwight nella stagione 3, il protagonista dovrà fare i conti con i suoi avversari più pericolosi: i Dunmire, una potente famiglia di “vecchi soldi” di Tulsa che non segue le regole del vecchio mondo criminale. Il finale esplosivo della terza stagione ha già chiarito che Robert Patrick non tornerà nei panni di Jeremiah Dunmire, mentre resta ancora aperta la questione legata a Samuel L. Jackson, il cui personaggio Russell Lee Washington Jr. sarà al centro dello spin-off NOLA King.

Dietro le quinte, la stagione 4 si è rivelata una delle produzioni più complesse dell’intera serie: c’è stato un cambio di showrunner, 26 membri della troupe sono stati licenziati a pochi giorni dall’inizio delle riprese, e nel frattempo si è fatta sempre più concreta la prospettiva di un addio di Sheridan a Paramount. La produzione è comunque partita il 4 novembre 2025 presso gli Eagle Rock Studios di Atlanta. Terence Winter torna come produttore esecutivo e head writer, affiancato da Sheridan, Stallone e un gruppo di produttori che include David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Thomas Kelly, Bob Yari e Keith Cox.

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Quando esce la stagione 4?

Stallone aveva già anticipato su Instagram che le riprese erano concluse e che la produzione era entrata nella fase di montaggio, avvicinandosi dunque alla consegna degli episodi. La conferma istituzionale è arrivata il 4 maggio direttamente dal CEO di Paramount Skydance, David Ellison, che durante una call sugli utili ha incluso Tulsa King nella lista delle serie con nuove stagioni previste entro il 2026, insieme a Lioness, The Agency e MobLand.

Una data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma guardando al ritmo della serie, la finestra più probabile rimane quella tra settembre e ottobre 2026: le prime tre stagioni sono uscite rispettivamente a novembre 2022, settembre 2024 e il 21 settembre 2025, e tutto lascia supporre che Paramount voglia mantenere la stessa collocazione autunnale. Un annuncio ufficiale è atteso nel corso dell’estate, probabilmente subito dopo l’uscita della terza stagione di Lioness, già confermata per fine estate.