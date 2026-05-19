Con l’avvicinarsi della fine della stagione televisiva, il pomeriggio di Rai 1 e Canale 5 si prepara a riorganizzarsi in anticipo rispetto all’estate. La conclusione di alcuni programmi fissi ha costretto entrambe le reti a rivedere i propri palinsesti, con qualche colpo di scena rispetto ai piani iniziali.

Su Rai 1, il cambiamento più atteso riguarda lo spazio lasciato libero da Il Paradiso delle Signore, la cui ultima puntata andrà in onda venerdì 22 maggio. In un primo momento, la rete aveva pensato di riempire quel vuoto con la riproposizione della prima stagione di Capri, fiction andata in prima serata vent’anni fa. Un piano poi accantonato. Il lunedì 25 maggio verrà occupato da uno speciale del TG1 dedicato alle Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio, mentre dal giorno successivo entrerà in scena una versione “rimontata” de La Volta Buona di Caterina Balivo, con le migliori interviste della stagione accodate alla puntata quotidiana in diretta. A seguire, il TG1 delle 16.30 e poi Vita in Diretta di Alberto Matano, che anticipa ulteriormente il suo inizio portandolo alle 16.45, guadagnando altri dieci minuti rispetto alle 16.55 già adottate in stagione per contrastare la concorrenza. Entrambi i programmi proseguiranno fino a giugno, con lo show di Balivo che chiuderà il 27 giugno.

Il nuovo schema pomeridiano di Rai 1 sarà quindi: La Volta Buona dalle 14.05, La Volta Buona Special dalle 16.00, TG1 alle 16.30 e Vita in Diretta alle 16.45.

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Canale 5: Nuzzi anticipa, la “turcata” riempie i vuoti

Anche Canale 5 ha dovuto fare i conti con la fine anticipata di due colonne portanti del suo pomeriggio: Amici, giunto alla 25ª edizione e conclusosi con la vittoria di Lorenzo Salvetti, e La Forza di una Donna, che saluta con un finale in prima serata. Al loro posto ha già debuttato la serie turca Racconto di una Notte, che va ad occupare la fascia dalle 16.05.

Di conseguenza, Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi anticipa la sua messa in onda di circa dieci minuti, spostandosi alle 16.45. Il programma, nato come erede di Pomeriggio Cinque ed in onda dal 1° settembre 2025 anche in simulcast su TGcom24, è un rotocalco di approfondimento quotidiano su attualità, cronaca, politica ed economia, prodotto dallo studio 7 del Centro Mediaset di Cologno Monzese. Il suo stop estivo è fissato per il 12 giugno, mentre il futuro nella prossima stagione televisiva resta ancora da definire.

Vale la pena segnalare che da mercoledì 20 maggio viene meno anche la striscia post-prandiale del Grande Fratello Vip, il cui ciclo si è chiuso, lasciando spazio direttamente a Beautiful. Il palinsesto pomeridiano aggiornato di Canale 5 prevede dunque: Beautiful alle 13.45, Forbidden Fruit alle 14.20, Uomini e Donne alle 14.45, Racconto di una Notte alle 16.05 e Dentro la Notizia alle 16.45.