Ci sono storie che il tempo non riesce a chiudere. Misteri che continuano a interrogarci, a distanza di decenni, lasciando aperte domande che la giustizia non ha mai saputo risolvere del tutto. Questa sera, martedì 19 maggio, Le Iene presentano: Inside torna in prima serata su Italia 1 con uno speciale dedicato proprio a quei casi che hanno segnato la memoria collettiva del paese: dal Mostro di Firenze all’Unabomber italiano, fino alla strage di Erba. Vediamo cosa ci aspetta.

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Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie: i casi al centro dello speciale

Lo spin-off ideato da Davide Parenti, condotto da Roberta Rei e scritto da Francesco Priano, propone un’indagine serrata sulle vicende più enigmatiche della cronaca italiana. L’obiettivo è chiaro: mettersi a caccia di risposte per quei misteri che restano del tutto o in parte irrisolti, anche a distanza di anni.

Il filo conduttore della serata è proprio l’analisi di quelle figure che definiamo mostri quasi per esorcizzarle, per relegarle in una dimensione di diversità che ci fa sentire al sicuro. La realtà, come dimostra la trasmissione, è ben più inquietante: questi individui hanno saputo mimetizzarsi perfettamente nella normalità, vivendo accanto a noi e sfuggendo alla cattura proprio sotto i nostri occhi.

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L’inchiesta riaccende i riflettori su Unabomber, il dinamitardo seriale responsabile di decine di attentati tra gli anni ’90 e il 2000. Un caso che, inquietantemente, potrebbe non essere mai stato risolto del tutto: l’uomo dietro quella lunga scia di violenza potrebbe essere ancora in libertà. Lo speciale affronta inoltre le zone d’ombra sul Mostro di Firenze, le cui responsabilità appaiono ancora oggi avvolte in un groviglio di dubbi mai chiariti, nonostante condanne e processi che si sono succeduti negli anni.

Ma il momento più atteso della serata sarà probabilmente l’intervista inedita a Olindo Romano, realizzata nelle scorse settimane nel carcere di Opera. Di questa conversazione era stata mandata in onda un’anticipazione durante una puntata de Le Iene, suscitando immediatamente un’ondata di reazioni. Questa sera vedremo l’intervista completa, in cui Romano spiega per la prima volta nel dettaglio le ragioni che lo avrebbero spinto a confessare un delitto che sostiene di non aver commesso, ribadendo fermamente la propria innocenza e quella della moglie Rosa Bazzi: