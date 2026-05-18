Il prequel di John Rambo ha concluso le riprese e continua a fare parlare di sé: stando a quanto riportato da Variety, James Franco è entrato ufficialmente nel cast del film, dove dovrebbe ricoprire il ruolo di un villain, anche se Screen Rant precisa che questa definizione non sarebbe ancora del tutto confermata e ulteriori dettagli resterebbero sotto embargo.

Il film, diretto dal regista finlandese Jalmari Helander, vedrà Noah Centineo nei panni di un giovane John Rambo durante il suo periodo nelle forze armate americane, nella cornice della Guerra del Vietnam. A CinemaCon 2026, Centineo ha confermato la fine delle riprese, descrivendo Helander come “un mostro” nel senso più positivo del termine, lasciando intendere un approccio registico particolarmente intenso e viscerale. Non sorprende, considerando che il progetto sembra voler scavare nel trauma del personaggio più che amplificarne semplicemente la mitologia, puntando a qualcosa di grezzo e autentico rispetto a una classica estensione di franchise.

Le riprese si sono svolte in Thailandia da inizio gennaio 2026, toccando città come Bangkok, Krabi, Phang Nga e Kanchanaburi, e hanno coinvolto un cast corale che include David Harbour, Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong. Harbour, in particolare, interpreterà il Colonnello Samuel R. “Sam” Trautman, ruolo che nel film originale del 1982 apparteneva a Richard Crenna. La sceneggiatura è firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, mentre la produzione vede coinvolte Lionsgate, Millennium Media, Templeton Media e AGBO. Tra i produttori esecutivi figurano Anthony e Joe Russo, Trevor Short, Dallas Sonnier, Amanda Presmyk e lo stesso Sylvester Stallone, che pur non recitando nel film non ha escluso un possibile cameo.

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A proposito di Stallone, vale la pena ricordare una curiosità di contorno: il progetto è andato avanti mentre lui stava promuovendo una sua idea alternativa di prequel, basata sull’uso dell’intelligenza artificiale per mostrare un Rambo più giovane. Progetto poi abbandonato, e a riguardo lo stesso Stallone ha ammesso senza giri di parole: “abbiamo procrastinato troppo a lungo e loro se ne sono appropriati”. La Presidente degli affari internazionali di Lionsgate, Helen Lee-Kim, ha invece commentato la fine delle riprese definendo il film “enorme e genuinamente straordinario”.

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Il ritorno di Franco e l’indizio sulle prossime uscite

L’ingresso di James Franco in questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel suo graduale ritorno sulle scene, dopo anni di lontananza da Hollywood a seguito delle accuse di molestie sessuali e comportamenti inappropriati legate alla sua scuola di recitazione. L’attore ha sempre negato le accuse e nel 2021 ha raggiunto un accordo da circa 2 milioni di dollari. L’ultimo grande film che lo aveva visto protagonista risaliva al 2018 con La ballata di Buster Scruggs, mentre in TV era comparso nel 2019 con The Deuce.

Il ritorno è avvenuto in modo progressivo: nel 2024 è apparso in Largo Winch – Il prezzo del denaro, seguito nel 2025 da Hey Joe e Squali, con Bunny-Man tra i titoli in lista. Guardando ai prossimi impegni, il suo agenda appare piuttosto fitta: oltre al possibile ruolo nel prequel di Rambo, è atteso nel biopic Castro’s Daughter, dove vestirà i panni di Fidel Castro, e nel film Golden State Killer, nel quale interpreterà un detective impegnato nella caccia all’omonimo serial killer realmente esistito.

Proprio ai microfoni di Deadline, durante il recente Festival di Cannes, Franco aveva lasciato trapelare qualcosa senza sbilanciarsi troppo, parlando di aver appena concluso le riprese di “un film di una grande casa di produzione” di cui non ha rivelato il nome, aggiungendo che “non sarà pronto per quest’estate, ma credo che uscirà alla fine di quest’anno o durante la primavera-estate del 2027”. Tutto lascia pensare che stesse parlando proprio del prequel di John Rambo.