Dopo quattro stagioni e una conclusione arrivata nel 2023, Jack Ryan non è ancora pronto a sparire dagli schermi. Jack Ryan: Ghost War arriva in esclusiva su Prime Video il 20 maggio 2026, portando con sé un cast rodato, nuove location spettacolari e una minaccia descritta come la più pericolosa mai affrontata dal personaggio.

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Il film non è la quinta stagione della serie, ma un lungometraggio autonomo che ne prolunga la storia, distribuito contemporaneamente in più di 240 paesi e territori. Un progetto che segna anche una svolta importante per il franchise: stando alle indiscrezioni, si tratterebbe dell’ultima apparizione di John Krasinski nei panni di Jack Ryan, il che rende il destino del personaggio completamente aperto.

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Trama, cast e tutto quello che sappiamo sul film

La storia si svolge tre anni dopo gli eventi della serie e trova Ryan tecnicamente in pensione dal mondo dello spionaggio, una condizione che dura poco. A trascinarlo nuovamente in azione è una missione sotto copertura che si sgretola rapidamente, rivelando una cospirazione letale orchestrata da un gruppo chiamato “Starling”, agenti addestrati per il terrore e la distruzione che sembrano conoscere Ryan e la sua squadra meglio di quanto ci si aspetterebbe.

La sinossi ufficiale descrive così la trama:

«Jack Ryan si ritrova di nuovo nel mondo dello spionaggio quando una missione segreta svela una cospirazione mortale, costringendolo ad affrontare un’unità black-ops fuori controllo. Operando in tempo reale con vite a rischio e una minaccia che si intensifica a ogni svolta, Jack si riunisce con l’agente CIA Mike November (Michael Kelly) e con il suo ex capo James Greer (Wendell Pierce). La loro esperienza combinata è l’unico vantaggio che hanno contro un nemico che li conosce come il palmo della propria mano. Supportato da un’insolita nuova alleata, l’agente MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller), Jack e il suo team navigano in una rete di tradimenti, affrontando un passato che credevano di essersi lasciati alle spalle.»

L’azione si sposta tra New York City, Londra e Dubai, con un ritmo compresso e adrenalinico che il trailer anticipa chiaramente: inseguimenti in auto, sparatorie, esplosioni e sequenze spettacolari con Krasinski e Sienna Miller in primo piano. Vale la pena notare che il film è classificato R negli Stati Uniti, un grado di intensità superiore rispetto alla serie originale, segno che il tono è decisamente più cupo e diretto.

Alla regia troviamo Andrew Bernstein, già responsabile di diversi episodi della serie, che con Ghost War firma il suo primo lungometraggio dopo decenni di lavoro televisivo su produzioni come Foundation, Ozark, The Diplomat e IT: Welcome to Derry. La sceneggiatura è firmata da Aaron Rabin e John Krasinski, con la storia sviluppata insieme a Noah Oppenheim.

Il cast si arricchisce rispetto ai nomi già noti: oltre a Krasinski, Kelly, Pierce e Sienna Miller, il film include anche Max Beesley, JJ Feild, Douglas Hodge e Betty Gabriel, quest’ultima nel ruolo di Elizabeth Wright.