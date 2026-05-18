Il pomeriggio estivo di Canale 5 si prepara ad accogliere una nuova serie turca: si tratta di Far Away, conosciuta in Turchia come Uzak Şehir (letteralmente La Città Lontana), una dizi che ha conquistato il pubblico turco diventando una delle più seguite nel paese. Protagonisti sono Ozan Akbaba e Sinem Ünsal, già volti familiari per chi segue il genere sul nostro mercato.

La serie è un remake turco della produzione libanese Al Hayba, riadattata con una sceneggiatura completamente nuova firmata da Gülizar Irmak e pensata appositamente per i gusti del pubblico turco. La regia è di Ahmet Katıksız, mentre la produzione è affidata ad AyNa Yapım. Il primo episodio è andato in onda in Turchia l’11 novembre 2024, e la serie ha già raggiunto la fine della sua seconda stagione, per un totale di 63 episodi divisi in due stagioni, con la prima che ne conta 28, ciascuno della durata di poco più di due ore, fedele alla grande tradizione delle dizi turche. In Turchia, a settembre è già previsto l’inizio della terza stagione.

Quanto all’arrivo in Italia, Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale di debutto, ma la collocazione nel pomeriggio estivo di Canale 5 appare quella più probabile. Con la conclusione di programmi come Grande Fratello, I Cesaroni, Dentro la Notizia e Amici, diverse fasce orarie si stanno liberando nel palinsesto, e la rete sembra voler puntare su un pubblico non interessato ai Mondiali di calcio, proponendo il genere nei mesi di giugno e luglio.

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Un passato oscuro, segreti nascosti e la dura realtà di Albora 🔥#FarAway vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima assoluta su #Canale5 e Mediaset Infinty! pic.twitter.com/1iRRiDUubd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 16, 2026

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Trama, temi e cast della serie

La storia prende le mosse da un evento traumatico: Alya (Sinem Ünsal), da anni residente in Canada, si ritrova a dover affrontare la morte improvvisa e misteriosa del marito Boran (Burç Kümbetlioğlu). Per rispettarne le ultime volontà, decide di portarlo a Mardin, la sua città natale nel sud-est della Turchia, senza immaginare che quel viaggio cambierà la sua vita per sempre.

Compiuto il suo ultimo dovere, Alya si prepara a tornare in Canada con il figlio Deniz (Kuzey Gezer), ma si scontra con la famiglia Albora: un clan radicato nelle tradizioni più rigide, dove le usanze contano più della legge. La suocera Sadakat (Gonca Cilasun) le impedisce di portare via il bambino, mentre il cognato Cihan (Ozan Akbaba) incarna la complessità dell’intero contesto familiare: è un uomo diviso tra il senso del dovere verso il clan e una crescente attrazione per Alya. Il loro rapporto, inizialmente segnato da diffidenza e scontri continui, si trasforma lentamente in un legame intenso, ostacolato dalle stesse tradizioni che Cihan rappresenta.

Decisa a non arrendersi, Alya tenta la fuga con Deniz, innescando una vera e propria “guerra” tra i protagonisti, ricca di colpi di scena e rivelazioni. La serie affronta temi profondi come il ruolo della donna in contesti patriarcali, il conflitto tra modernità e tradizione, il peso delle radici e la forza dell’amore in situazioni estreme. Le suggestive location di Mardin, con i suoi paesaggi antichi e un’atmosfera sospesa nel tempo, contribuiscono a una fotografia molto cinematografica: chi ha già visto Hercai – Amore e Vendetta potrebbe riconoscere alcune location, dato che le due serie condividono diversi set.

Per quanto riguarda il cast, oltre alla protagonista Sinem Ünsal, già apprezzata dal pubblico italiano nel ruolo di Nazli ne Il Dottor Alì, troviamo Müfit Kayacan di Segreti di Famiglia, Alper Çankaya tra gli interpreti di The Family, Mehmet Polat di Terra Amara e Nazmî Kırık, già visto in If You Love nel ruolo di Yakup Civelek.