Il regista Dean DeBlois ha ufficializzato via Instagram la conclusione delle riprese di Dragon Trainer 2, annunciando il completamento di un set di 81 giorni di lavorazione principale. Le riprese erano iniziate il 26 gennaio 2026 a Belfast, città che si conferma ormai uno degli hub produttivi più gettonati per i grandi progetti blockbuster. Con il wrap ufficiale alle spalle, la produzione si concentrerà ora sulla lunga fase di post-produzione, in attesa dell’uscita nelle sale americane fissata per l’11 giugno 2027 da Universal Pictures.

Ma l’annuncio non è arrivato da solo: DeBlois ha accompagnato il post con qualcosa che i fan del franchise attendevano con grande curiosità, ovvero un primo sguardo alla celebre Inferno, la spada di fuoco di Hiccup. Nella foto si vede chiaramente la mano di Mason Thames mentre impugna l’arma, nota anche come Lama del Drago, la stessa che nel film d’animazione originale Hiccup costruisce e che può essere accesa grazie alla saliva del drago combinata a una scintilla meccanica. Un dettaglio non da poco, che suggerisce quanto il live action voglia restare fedele all’immaginario dell’animato.

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Le reazioni sono state immediate e cariche di entusiasmo: Nick Frost, che nel film interpreta Gobber, ha commentato con un entusiasta “We did it!!!”, mentre Mason Thames ha condiviso il post nelle sue Instagram Stories aggiungendo: “I can’t wait for y’all to see what we did here.”

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Un cast rinnovato e una storia più ambiziosa

Dragon Trainer 2 riporterà sullo schermo gran parte del cast del primo capitolo: accanto a Mason Thames nei panni di Hiccup ritroveremo Nico Parker, Gerard Butler, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn. Le vere new entry, però, sono quelle che promettono di alzare ulteriormente il livello del progetto: Cate Blanchett vestirà i panni di Valka, la madre perduta di Hiccup da quando era bambino; Ólafur Darri Ólafsson sarà il temibile cacciatore di draghi Drago Bludvist, personaggio con cui l’attore islandese ha già una certa familiarità avendo doppiato Ragnar the Rock in Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto del 2019; Phil Dunster, infine, interpreterà Eret, altro cacciatore di draghi che nel film d’animazione gioca un ruolo tutt’altro che secondario.

Sul fronte narrativo, la storia si concentrerà sul ritrovamento di Hiccup con sua madre Valka, assente dalla sua vita fin da quando era piccolo, mentre sullo sfondo si profila la minaccia di Drago, deciso ad annientare tutto ciò che il giovane vichingo ha costruito insieme a Sdentato. DeBlois ha già anticipato che questo secondo capitolo potrebbe apportare modifiche più significative alla trama rispetto all’animato originale, più di quanto non abbia fatto il primo live action, alimentando inevitabilmente la curiosità su come verranno gestiti alcuni dei momenti più emotivamente intensi del film del 2014, inclusa la possibile sorte di Stoick.

Il contesto è quello di un franchise che ha dimostrato di saper parlare al pubblico contemporaneo: il primo live action si è rivelato uno dei maggiori successi del 2025, con un incasso globale superiore ai 636 milioni di dollari, un 77% di “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes e un 97% di gradimento del pubblico su oltre 10.000 recensioni verificate. Numeri che giustificano ampiamente l’ambizione riposta nel sequel e che rendono ancora più attesa ogni singola anticipazione condivisa dalla produzione.