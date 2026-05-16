Manca pochissimo al debutto della seconda stagione di Money Road Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game che ha convinto pubblico e critica nella sua prima edizione. A partire da giovedì 21 maggio 2026, su Sky e in streaming su NOW, dodici nuovi concorrenti si ritroveranno a fare i conti con le proprie scelte in uno degli ambienti più ostili che si possano immaginare.

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Al timone torna Fabio Caressa nei panni di “direttore dell’esperimento”, pronto a guidare quella che nella serie viene chiamata la “Compagnia delle Tentazioni”. La produzione, affidata a Blu Yazmine, ha adattato il format britannico Tempting Fortune arricchendolo, per questa seconda stagione, di nuove modalità di tentazione e dinamiche inedite, pensate per aumentare ulteriormente la pressione sui partecipanti e amplificare le conseguenze delle loro scelte, tra cui trekking nella giungla ancora più duri e faticosi rispetto all’edizione precedente. Chi non ha Sky potrà comunque seguire il programma in chiaro su TV8, con uno scarto di soli quattro giorni rispetto alla messa in onda pay.

Il meccanismo alla base dello show è semplice quanto spietato: i dodici concorrenti vengono catapultati nella giungla dell’isola di Langkawi, in Malesia, con un kit di sopravvivenza essenziale fatto di riso e fagioli. Il montepremi di partenza è di 300.000 euro, ma a ogni tappa si presentano tentazioni, alcune esplicite, altre ben più subdole, che possono migliorare la qualità della vita individuale a scapito del bottino collettivo. Chi resiste fino all’ultimo episodio dei sei totali si aggiudica ciò che resta del montepremi. L’edizione precedente si era chiusa con 174.300 euro guadagnati dal gruppo, anche se non tutti i partecipanti erano riusciti a portare a casa qualcosa.

La domanda che lo show pone è tanto banale quanto profonda: prevarrà l’altruismo o l’egoismo? Quanto vale una comodità immediata rispetto alla solidarietà verso persone che, fino a poco prima, erano perfetti sconosciuti?

Chi sono i dodici concorrenti della nuova edizione

Sky ha già ufficializzato nove dei dodici nomi che comporranno la Compagnia delle Tentazioni. Ecco chi sono.

Meryem, 25 anni, è nata in Marocco e si è trasferita a Napoli a soli 10 anni con la sua famiglia. Oggi lavora come content creator dopo una prima esperienza nel mondo della moda, e vive con il compagno di cui è molto innamorata.

Daniele Palazzoli, 51 anni, è un esperto d’arte milanese cresciuto in una famiglia immersa nel settore, dove ha proseguito la tradizione lavorando in una galleria. Dietro un aspetto burbero si nasconde un animo gentile e un padre molto legato alle sue figlie, che sono state proprio loro a spingerlo a partecipare.

Adele Battaglia, 49 anni, viene dall’Aquila ed è ingegnere di professione, ma artista nell’animo. Unisce pragmatismo e creatività, è mamma di due figli e vede Money Road come un’occasione per concedersi una piccola parentesi di avventura.

Marco Trinchera, 42 anni, è originario di Ravenna ma vive a Milano dopo aver vissuto in diverse città europee. Ha una personalità introspettiva, ama i viaggi e lo sport e sa muoversi con lo zaino in spalla, anche se nella vita quotidiana non si nega nessun comfort.

Luana Vollero, 41 anni, è un’imprenditrice di Brescia decisa, determinata e molto precisa. Si definisce una leader nella vita di tutti i giorni e punta a esserlo anche all’interno del programma.

Roberto Grazini, 63 anni, è un traslocatore di Viterbo che smentisce ogni cliché legato all’età: ha la spensieratezza di un ragazzo, ama divertirsi e non si priva di nulla. È molto orgoglioso di ciò che ha costruito, dalla sua impresa di traslochi alla sua famiglia.

Marilina Nardozza, 41 anni, è infermiera a Bologna, una donna diretta che non perdona facilmente e non si preoccupa di piacere a tutti. Curiosità: ama i viaggi all inclusive e ha fatto campeggio una sola volta nella vita senza apprezzarlo, il che rende la giungla malese una sfida particolarmente significativa. Durante il programma, la persona che le mancherà di più non sarà il suo compagno, ma il suo Chihuahua.

Fabrizio Daluiso, 34 anni, è pugliese di nascita ma milanese d’adozione, lavora come commesso ma nutre una grande passione per il canto lirico, che studia con dedizione e sogna di trasformare nel suo unico lavoro. Spigliato e sopra le rughe, ama stare al centro dell’attenzione.

Chiara Cucinella, 25 anni, è giornalista nata ad Ancona e cresciuta a Montemarciano, volto noto della TV locale grazie agli anni trascorsi a TV Centro Marche e a una collaborazione con il Corriere Adriatico. Determinata e ambiziosa, dice di aver sempre raggiunto ciò che si è prefissata e considera Money Road come l’ennesima sfida da vincere.