Da mercoledì 29 aprile su Canale 5 prende il via Tim Battiti Live Spring, la versione primaverile del noto evento musicale estivo ideato da Radio Norba, con Michelle Hunziker alla conduzione affiancata da Alvin. Tre serate in prima serata con un cast ricchissimo: da Annalisa a Emma, da Fedez a The Kolors, passando per Dargen D’Amico, Mr. Rain, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti e Tommaso Paradiso.

Le puntate sono state registrate il 20, 21 e 22 marzo a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, davanti a oltre cinquemila persone ogni sera. Un successo di pubblico che Michelle ha vissuto con grande emozione, paragonando l’atmosfera a quella del leggendario Festivalbar:

«È stato super, come rituffarmi nel Festivalbar di tanti anni fa. Ho condotto molte trasmissioni di musica, ma l’emozione delle piazze piene di persone l’ho ritrovata soltanto qui».

Non è mancato qualche imprevisto climatico: nonostante il format richiami la primavera, le temperature a fine marzo non erano esattamente clementi. «Faceva freddissimo! In quei giorni a Ferrara c’erano due gradi. Un “bel frecc”, come diciamo a Milano. Però la musica, oltre a metterti di buonumore, ha il potere di scaldarti», racconta la conduttrice con la sua consueta ironia.

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Vale la pena ricordare che la scelta di affidare la conduzione a Michelle Hunziker non era scontata fino a poche settimane prima dell’annuncio ufficiale: sembrava che il programma potesse essere guidato da Samira Lui, volto emergente di Mediaset già noto come spalla di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna. Alla fine, però, la rete ha puntato su un nome già consolidato e di grande richiamo. Sul piano della programmazione, il debutto è stato spostato dal giovedì al mercoledì per evitare la concorrenza diretta con la serie Uno Sbirro in Appennino su Rai1 con Claudio Bisio.

Battiti Live è un format longevo, che arriverà la prossima estate alla sua 23ª edizione: dopo anni di trasmissione su Italia 1 (dal 2017 al 2023), dal 2024 è approdato stabilmente in prima serata su Canale 5, rafforzando ulteriormente la sua visibilità televisiva.

Super karaoke: il ritorno di un classico con un tocco di novità

Sempre da Ferrara, sempre da Piazza Trento e Trieste, Michelle Hunziker ha registrato anche le due puntate di Super Karaoke, il programma in onda a maggio in prima serata su Canale 5. Le riprese si sono svolte il 26 e 27 marzo, subito dopo quelle di Battiti Live Spring: inizialmente sembrava che il maltempo potesse compromettere tutto, ma alla fine il sole ha avuto la meglio. «I ferraresi sono accorsi in massa, ci siamo ritrovati a cantare in piazza con migliaia di persone», racconta con entusiasmo.

Il programma riprende l’anima del format che negli anni Novanta rese Fiorello un fenomeno televisivo nazionale, rileggendolo con un linguaggio più contemporaneo. Lo stesso showman siciliano ha commentato la notizia con ironia, offrendo qualche consiglio “amichevole” alla collega in quello che è sembrato un simpatico passaggio di testimone. Sul palco si alterneranno otto ospiti d’eccezione: Noemi, Al Bano, Raf, Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale.

«Il bello del karaoke è che può cantare chiunque, anche le persone da casa. Magari stai cucinando, ti giri verso la tv e vedi il testo, allora inizi a cantare. È impossibile resistere», spiega Michelle, che al karaoke è di casa anche nella vita privata. Il suo cavallo di battaglia? «Dopo un gin tonic mi sento abbastanza audace da cimentarmi con Shallow di Lady Gaga. Altrimenti mi piace anche cantare le canzoni di una volta come It must have been love dei Roxette».

Le puntate previste sono due, ma la conduttrice non nasconde il desiderio di ampliare il progetto: «Sarebbe un sogno farlo nelle piazze di tutta Italia, da Nord a Sud».