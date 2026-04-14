Nella puntata del 14 aprile di Uomini e Donne ci sono stati confronti al Trono Over, dove sono state prese anche delle decisioni drastiche. Al Trono Classico, Ciro Solimeno è stato rifiutato dalle sue corteggiatrici.

Diego Tavani fa scalpore, Marina Brachetta piange a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato al ritorno di Diego Tavani, il quale sta conoscendo tre dame, ovvero, Rosanna Siino, Paola e Maria. Tutte e tre le frequentazioni andranno avanti, almeno fino a che non ci saranno degli sviluppi. Dopo un ballo, poi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso la parola per attaccare nuovamente Cinzia Paolini. La donna è apparsa molto accondiscendente nei riguardi di Marco, sta di fatto che ha rifiutato anche di ballare con un cavaliere per rispetto suo. Gli opinionisti hanno quindi accusato la donna di comportarsi in modo così docile da quando ha saputo della condizione economica agiata dell’uomo.

Poi si è passati a Marina Brachetta, la quale è uscita con Giancarlo, cavaliere venuto per lei in una scorsa puntata. La conoscenza è ancora agli albori, sta di fatto che Marina ha detto di aver bisogno di tempo per inquadrare il cavaliere. Passando a Marcello, invece, la dama si è addirittura commossa nel parlare di lui, in quanto ha detto di essersi lusingata del fatto che degli uomini si interessino a lei. Malgrado questo, però, a malincuore ha deciso di chiudere la conoscenza e si è sentita molto in colpa per questo. La scena è stata piuttosto surreale, sta di fatto che ha suscitato l’ilarità degli opinionisti e di alcune esponenti del parterre. Per la dama, poi, è arrivato un nuovo cavaliere che lei, in un primo momento, non voleva tenere, ma poi ha accettato di farlo scendere, salvo poi mandarlo via.

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Ciro Solimeno “rifiutato” dalle corteggiatrici

L’attenzione si è poi spostata al Trono Classico di UeD e si è partiti da un confronto in camerino post scorsa puntata tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. I due si sono scontrati, dando l’impressione di viaggiare su due binari differenti. In studio, poi, hanno avuto un nuovo confronto, decisamente più pacato. Lei ha ammesso di essersi sentita ferita dal comportamento di Ciro, ragion per cui non è voluta andare in camerino da lui. La giovane si è scusata con tutti, compresa Martina Calabrò, in quanto ha ammesso che non fosse sua intenzione mancarle di rispetto nella scorsa puntata.

Poi è stato trasmesso il confronto tra Ciro e Martina. Tra di loro le cose hanno preso una piega differente, in quanto si sono anche baciati. In studio, poi, entrambe le ragazze hanno recriminare i comportamenti di Ciro, che ha dato come l’impressione di voler dare un contentino alle due per cercare di tenerle buone. Dopo aver mostrato una preferenza per Elisa, infatti, Solimeno ha detto di voler ballare con Martina, ma lei ha rifiutato. Alla fine, così, il tronista non ha ballato con nessuna.