Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata andata in onda ieri, sono tornati in studio Guido Ricci e Federica Clazzer. I due hanno spiazzato tutti annunciando di essere pronti ad una convivenza, sta di fatto che lui ha sorpreso la dama regalandole un portachiavi. Il momento è stato molto emozionante, ma gli occhi di tutti sono finiti su Gloria Nicoletti, che con Guido in passato ha avuto una relazione piuttosto travagliata. La donna, però, non è stata minimamente chiamata in causa, forse per rispetto del momento dedicato alla coppia. Ad ogni modo, mediante i social, qualche dettaglio è emerso eccome.

Come ha reagito Gloria Nicoletti al ritorno a UeD di Guido Ricci e Federica Clazzer

Guido Ricci e Federica Clazzer sono tornati a Uomini e Donne nella puntata andata in onda ieri. I fan più appassionati della trasmissione, però, ricordano certamente che, un po’ di tempo fa, Guido avesse avuto una relazione con Gloria Nicoletti, anche piuttosto movimentata. Proprio per tale ragione, in tanti si aspettavano di vedere quale sarebbe stata la reazione della donna al ritorno in studio della coppia. Se durante la messa in onda Gloria non è stata minimamente chiamata in causa, lo stesso non può dirsi per i social. Su Instagram, infatti, subito dopo la messa in onda della puntata in questione, Gloria ha condiviso una Storia, nella quale è presente una dedica fatta dai suoi fan. In tale contenuto, i sostenitori della donna le hanno augurato di trovare anche lei una persona che sia in grado di restituirle tutta la luce che emana. Lei ha pubblicato questo post ringraziando i fan.

Come se non bastasse, poi, la donna ha pubblicato anche un post, in cui è presente una sua foto, ma la cosa che ha destato maggiore scalpore è la canzone messa come sottofondo. La dama, infatti, ha scelto il brano degli Aventura intitolato “Cuando Volveras“, canzone notoriamente dedicata ad una relazione finita male. Al di sotto del post in questione, sono stati molti gli utenti che hanno commentato. Alcuni non hanno potuto evitare di fare dei riferimenti a quanto accaduto a Uomini e Donne. Un utente in particolare ha invitato Gloria a continuare così, “facendo morire” una certa persona. Il nome di Guido non è mai stato fatto, tuttavia, il tempismo con cui sono stati pubblicati questi contenuti e i riferimenti presenti, non possono fare a meno di far sorgere il dubbio che si tratti di velate reazioni all’annuncio di Guido e Federica.

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I consigli di Guido e Federica alle telecamere di Uomini e Donne

Ad ogni modo, tornando alla coppia, i due non sembrano essere minimamente scalfiti da tutti questi pettegolezzi, in quanto sono troppo impegnati a viversi il loro amore, che va a gonfie vele. Dopo la puntata, infatti, i due sono stati raggiunti dalle telecamere di Uomini e Donne, ed hanno rilasciato altre dichiarazioni. I due hanno detto di aver provato una grande emozione a rimettere piede in trasmissione, soprattutto Federica ha detto di aver sentito il bisogno di stringere forte la mano del suo compagno. La coppia, poi, ha voluto anche dispensare qualche consiglio a chi è ancora nel parterre. Nello specifico, hanno invitato i protagonisti a insistere nel momento in cui dovessero rendersi conto che stia nascendo qualcosa di importante, andando oltre le discussioni e le piccole incomprensioni.

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