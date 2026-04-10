Nella puntata del 10 aprile 2026 di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Classico, con un blocco piuttosto movimentato su Ciro Solimeno. A seguire, poi, si è passati al Trono Over, dove non sono mancati colpi di scena, ritorni e annunci inaspettati.

Elisa e Martina lasciano lo studio di Uomini e Donne dopo una lite con Ciro Solimeno

La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata dal Trono Classico. Ciro Solimeno ha portato in esterna Martina Calabrò, tuttavia, prima di far mandare in onda il contenuto dell’uscita, il tronista ha chiesto di poter parlare con Elisa Leonardi. Il giovane ha spiegato che si aspettava che la ragazza andasse da lui dopo quanto accaduto nella scorsa puntata, cosa che non è avvenuta. Elisa, però, si è difesa dicendo di avergli mandato una torta di compleanno, a cui lui non sembra aver dato molto peso, sta di fatto che non l’ha neppure ringraziata. Tra i due c’è stato un battibecco molto acceso, che si è concluso senza un punto d’incontro. Ciro, così ha chiesto di poter vedere l’esterna con Martina. I due hanno cenato insieme e sono stati molto bene. Anche la ragazza gli ha preparato una torta di compleanno, ma il tronista è apparso un po’ turbato.

In studio, Elisa ha ripreso la parola discutendo nuovamente con Ciro e facendo una scenata dichiarando di voler andare via. Il fatto che Ciro abbia dato attenzioni alla Leonardi durante il momento di Martina ha fatto infuriate quest’ultima che, di fatti, si è prima alzata sedendosi al suo posto, per poi uscire dallo studio. Elisa, allora, si è seduta al posto di Martina, scatenando le ire degli opinionisti, che hanno accusato la ragazza di essere scorretta. Ciro ha finito la conversazione con la giovane, e poi è uscito dallo studio per andare a parlare con Martina. Dietro di lui, poi, è uscita anche Elisa.

Il ritorno di Cristina Tenuta, scontro tra Elisabetta e Sebastiano

Poi si è passati al Trono Over. La conoscenza tra Gloria Nicoletti e Antonio sta proseguendo, sta di fatto che lui ha rifiutato anche di conoscere una nuova dama venuta per lui. Marta, invece, è uscita con Marco. Malgrado qualche piccolo disguido, i due hanno deciso di continuare ad uscire. Per il giovane, poi, è arrivata un’ex dama del parterre, Cristina Tenuta. Tutti sono rimasti stupiti da questo grande ritorno. Anche il cavaliere è apparso piacevolmente colpito dalla sorpresa, sta di fatto che ha accettato con entusiasmo di iniziare questa conoscenza.

Successivamente, c’è stato uno scontro infuocato tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. La donna ha sbottato contro il suo ex alludendo al fatto che, fino ad una settimana fa, lui avrebbe fatto passi verso di lei per vie traverse, dimostrando di avere ancora un interesse nei suoi riguardi. Lui ha negato categoricamente ogni accusa, ma i toni sono rimasti piuttosto tesi. Poi si sono confrontati Arnaldo e Maria che, a malincuore, hanno dichiarato di voler chiudere la conoscenza poiché, purtroppo, non riescono a trovare un punto d’incontro.

Tornano Guido Ricci e Federica Clazzer: l’annuncio inaspettato

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato dedicato ad un’ex coppia del programma, ovvero, Guido Ricci e Federica Clazzer. I due sono entrati in studio ed hanno dichiarato di stare ancora insieme, ma non solo. Lui ha anche spiazzato la compagna facendo un grande annuncio, ovvero, ha detto di aver dato l’acconto per una casa che recentemente hanno visto insieme, dimostrando di avere tutta l’intenzione di costruire qualcosa di importante con la donna. Successivamente, poi, le ha anche regalato un mazzo di chiavi a cui poi, in seguito, legare le chiavi della loro nuova casa. Il momento è stato molto emozionante, sta di fatto che ha colpito tutto lo studio.