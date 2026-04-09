Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata ieri, mercoledì 8 aprile, rivelano che ci sono stati dei momenti molto concitati al Trono Classico. Anche il percorso di Ciro Solimeno è in dirittura d’arrivo, sta di fatto che il tronista è rimasto con sole due corteggiatrici e, inevitabilmente, sta cominciando a sbilanciarsi un po’ con loro. Nel corso della registrazione in questione, il giovane ha fatto una confessione spiazzante su Martina Calabrò, che ha sorpreso tutti e ha infastidito parecchio Elisa Leonardi.

Ciro Solimeno spiazza Martina Calabrò con una confessione, ma poi entrambe le ragazze lasciano UeD

Nella registrazione di ieri di Uomini e Donne, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, Ciro Solimeno ha portato in esterna sia Elisa Leonardi sia Martina Calabrò. L’uscita con la prima è stata contraddistinta da un po’ di tensioni, in quanto il tronista ha continuato ad accusare la ragazza di essere un po’ frenata nei suoi confronti. Malgrado questo, però, tra i due è scattato un bacio. Successivamente è stata mandata in onda l’esterna fatta con Martina, la quale ha avuto un sapore decisamente più romantico e tranquillo. I due hanno trascorso l’esterna in riva al mare, dove non sono mancate effusioni romantiche ed è scattato anche un bacio, ma non è tutto. A conferire all’esterna una connotazione importante e di spessore è stata una conversazione intercorsa tra i due. Ciro, infatti, ha spiazzato Martina rivelandole di essere lei la preferita della sua famiglia. Questa presa di coscienza non ha fatto altro che rafforzare ulteriormente il legame tra i due.

Quando la linea è tornata allo studio, ovviamente, Elisa ha manifestato tutto il suo disappunto, e ha avuto una discussione particolarmente accesa con Ciro. La tensione è arrivata alle stelle, al punto che Elisa si è allontanata dallo studio piuttosto arrabbiata. Solimeno ha deciso prontamente di seguirla, sta di fatto che c’è stato un nuovo confronto tra di loro dietro le quinte. Dopo un po’ di tempo, i due sono rientrati insieme. In quel momento, la ragazza ha spiegato al tronista di nutrire un sentimento per lui, cosa a cui non ha minimamente creduto Martina, la quale ha preso la parola per accusare la sua rivale di essere falsa. Ad ogni modo, al termine del confronto, Ciro ha deciso di ballare con Elisa, mentre Martina ha lasciato lo studio. In questa circostanza però, Solimeno ha deciso di non andare a rincorrerla rimanendo fedele alla sua posizione. Bisognerà attendere le prossime puntate di UeD per vedere come andrà a finire.