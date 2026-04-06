Questa settimana Uomini e Donne andrà in onda solamente quattro giorni, in quanto nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, non verrà trasmesso per lasciare spazio ad una programmazione differente. Le anticipazioni che vanno dal 7 al 10 aprile, rivelano che Ciro Solimeno “perderà” entrambe le corteggiatrici. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, ci saranno due nuovi rientri, mentre una coppia lascerà il programma per iniziare una conoscenza al di fuori.

Due rientri al Trono Over di Uomini e Donne, una coppia ospite e un’altra va via

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana rivelano che al Trono Over ritornerà Diego Tavani, ex di Ida Platano e di Claudia D’Agostino, ma non solo. A rientrare in trasmissione dopo un bel po’ di tempo sarà anche Cristina Tenuta. La donna dirà di essere tornata per conoscere un cavaliere del parterre maschile, il quale accoglierà di buon grado la proposta. Tra i ritorni, poi, ci sarà anche quello di una coppia, ovvero, Guido Ricci e Federica Clazzer, che avevano lasciato il programma nello scorso novembre. I due racconteranno di essere molto felici insieme, al punto da pensare seriamente ad una convivenza. Durante il dibattito emergerà anche che il cavaliere ha già dato un anticipo per un appartamento e, come gesto simbolico, regalerà a Federica un portachiavi, volto a contenere le chiavi della loro futura casa.

Un altro colpo di scena, poi, riguarderà una coppia del parterre, ovvero, Paola e Paolo. I due lasceranno il programma insieme, ma la loro uscita, almeno in un primo momento, si rivelerà un po’ forzata. La donna, infatti, metterà alle strette il suo interlocutore dicendo di voler abbandonare la trasmissione e, se lui avesse voluto seguirla, avrebbe potuto farlo. Con il peso di quello che secondo molti è apparsa come una forzatura, il cavaliere ha accettato di uscire dalla trasmissione con la donna per poter avviare una conoscenza al di fuori.

Ciro Solimeno fa infuriare Martina ed Elisa, che vanno via da UeD

Dando uno sguardo alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, nel corso della settimana vedremo Ciro Solimeno vivere dei momenti piuttosto concitati con le sue corteggiatrici. In un primo momento, si vedrà l’esterna tra il tronista e Martina Calibrò. I due sono stati al concerto di Gigi D’Alessio e, in tale occasione, si sono scambiati anche un bacio. Elisa Leonardi, invece, ha portato Ciro a conoscere le sue migliori amiche, reputando questo un modo per integrare il tronista nella sua vita quotidiana. Durante l’esterna, tra i due ci sono state anche delle conversazioni molto serie ed importanti, in cui hanno parlato di futuro e della possibilità di trasferirsi per amore. Tra i due c’è stata una forte intesa che, di fatti, ha portato anche ad un bacio.

Quando in studio Elisa prenderà visione dell’esterna con Martina, con tanto di bacio, dunque, si arrabbierà moltissimo e attaccherà pesantemente Solimeno. Successivamente, Elisa manifesterà la sua insofferenza per quanto visto ma, nonostante questo, preparerà una torta di compleanno per il tronista che, tuttavia, lui non mangerà neppure. In studio, così, tra i due scoppierà una discussione molto accesa, specie quando la giovane scoprirà che il tronista ha preferito uscire con Martina. Anche la Calibrò gli ha preparato una torta di compleanno, ma Ciro è apparso piuttosto distaccato, scatenando le ire anche di Martina.

In studio, poi, si avvierà una discussione molto accesa, che coinvolgerà tutti e tre. Ciro rivelerà che si aspettava che Elisa andasse da lui dopo quanto accaduto nella precedente puntata di UeD ma, nel notare la sua apparente indifferenza, ha preferito uscire con Martina, non riuscendo però a trattenere il suo rammarico, per questo in esterna era piuttosto freddo. Martina, naturalmente, ci rimarrà molto male e, dopo una discussione lunga ed estenuante, la ragazza deciderà di andare via. Ciro prenderà la decisione di seguirla e, dopo poco, anche Elisa deciderà di andarsene.