La puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 31 marzo 2026, è cominciata parlando di dinamiche inerenti il Trono Over, dove sono nate nuove conoscenze e non sono mancate discussioni accese. Poi si è passati al Trono Classico, che si è rivelato altrettanto movimentato soprattutto per un bacio che Ciro Solimeno ha dato ad Elisa Leonardi.

Nuove conoscenze al Trono Over di UeD: Gloria prova a smontare Antonio

Al Trono Over di Uomini e Donne nella puntata odierna si è parlato di Marco, un nuovo cavaliere che sta uscendo sia con Gloria Nicoletti, sia con Elena. Le conoscenze sono entrambe agli albori, ragion per cui il protagonista ha manifestato la volontà di andare avanti con entrambe. Poi si è passati a Marta, la quale sta uscendo con Antonio e tra i due è scattato anche un bacio. Sulla questione, però, ha voluto spendere qualche parola Gloria, la quale si è detta stupita di apprendere questa notizia in quanto lui non le sembrava minimamente interessato a Marta, almeno questo era ciò che le aveva fatto credere durante le loro conversazioni. Ad ogni modo, questo non ha impedito ai due di proseguire la loro conoscenza. Per Marta, inoltre, è arrivato anche un nuovo cavaliere, che lei ha deciso di tenere e conoscere.

Ciro Solimeno bacia Elisa al Trono Classico di UeD, Alessia viene umiliata

Successivamente si è passati al Trono Classico dove sono scoppiate svariate discussioni. In primo luogo, Ciro è andato in camerino da Martina Calibrò, che dopo una scorsa puntata ha avuto uno sfogo contro di lui. Dopo un primo momento di ostilità da parte della ragazza, la situazione si è ammorbidita, al punto che la giovane è tornata in studio. In tale occasione, i due hanno avuto un chiarimento e la faccenda sembra essere stata risolta. Dopo poco, però, il clima è cambiato.

Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato dell’esterna tra Ciro ed Elisa. I due si sono divertiti insieme facendo il karaoke e poi si sono concessi qualche momento di vicinanza e tenerezza. Proprio in tale occasione, tra di loro è scattato un bacio, accompagnato anche da parole molto importanti. Quando la linea è tornata allo studio, Martina ha sbottato nuovamente, dicendosi molto arrabbiata per quanto visto. Dopo un po’, poi, ha preso la parola anche Alessia Antonetti che, tuttavia, ha avuto una reazione che non è piaciuta agli opinionisti. Soprattutto Gianni Sperti l’ha accusata di essere troppo diplomatica e pacata, facendo sembrare la sua reazione costruita.

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Il parere ostile di Gianni contro Alessia si è rafforzato ulteriormente nel momento in cui Martina ha preso la decisione di andare via, mentre la Antonetti ha continuato a rimanere seduta. La ragazza si è giustificata dicendo di tenere molto a Ciro e di volersi far conoscere, quindi, non ha intenzione di andare via, malgrado Ciro le abbia detto che, se avesse voluto farlo, non sarebbe stato lì a trattenerla. Per contro, invece, il tronista ha dichiarato di voler andare a riprendere Martina, ma prima di uscire ha preferito ballare con Elisa, lasciando Alessia sempre più in disparte. Durante il ballo, Alessia è scoppiata in lacrime, ma la puntata si è conclusa senza darle la parola.