Registrazione fervida di colpi di scena quella del 29 marzo di Uomini e Donne. A generare particolare sgomento è stato il ritorno nel parterre di una dama molto discussa, ovvero, Cristina Tenuta, ma non solo. A tornare nella trasmissione è stata anche una coppia che, un po’ di tempo fa, lasciò il programma insieme, ovvero, Guido Ricci e Federica Clazzer. Poi ci sarà l’uscita di scena di due protagonisti e, naturalmente, non mancheranno discussioni particolarmente accese.

Anticipazioni Trono Over UeD: tornano Cristina Tenuta, Guido Ricci e Federica Clazzer, una coppia va via

Nella registrazione del 29 marzo 2026 di Uomini e Donne, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, è ritornata Cristina Tenuta. Dopo un bel po’ di tempo di assenza dal programma, la dama è rientrata asserendo di essere pronta a mettersi nuovamente in gioco, sta di fatto che è scesa con l’obiettivo di conoscere un cavaliere in particolare, che da casa l’ha molto incuriosita. Lui ha accettato volentieri di intraprendere la sua conoscenza. Poi sono ritornati anche Guido e Federica. I due avevano lasciato il programma un po’ di tempo fa ed hanno raccontato come stiano andando le cose. Entrambi si sono detti molto felici della loro relazione, al punto da arrivare a fare un annuncio. Guido ha spiegato di aver dato già l’acconto per una casa, che dovrebbe diventare il loro nido d’amore. Simbolicamente, infatti, ha anche regalato a Federica un portachiavi, a cui poi dovranno essere legate le chiavi del loro appartamento.

Al centro dell’attenzione, poi, sono stati chiamati Paolo e Paola. I due si stanno frequentando da un po’ di tempo e soprattutto lei è apparsa molto presa. La donna ha messo un po’ alle strette il cavaliere, in quanto ha manifestato il bisogno di uscire dal programma insieme a lui. L’uomo, dal canto suo, era un po’ titubante. Ad un certo punto, però, Paola ha spiegato che sarebbe andata via anche da sola e, se lui avesse voluto, l’avrebbe potuta seguire. Messo un po’ alle strette, il cavaliere ha deciso di uscire dal programma insieme a lei. La loro uscita di scena, dunque, è apparsa un po’ forzata.

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Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Elisa e Martina vanno via

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Elisa Leonardi ha avuto uno sfogo in quanto aveva preparato una torta di compleanno per Ciro Solimeno, ma il tronista non l’ha neppure ringraziata. Successivamente, poi, si è vista l’esterna con Martina Calibrò. Anche lei gli ha preparato una torta di compleanno, ma per tutta l’esterna, il ragazzo è apparso turbato da qualcosa. Durante il confronto in studio, poi, Ciro ha spiegato che, dopo la discussione avuta con Elisa la scorsa puntata di UeD, si aspettava che la ragazza andasse a parlargli in camerino, cosa che non è avvenuta. Alla luce di questo, quindi, Ciro ha preso la decisione di portare in esterna Martina, avendo a disposizione una sola uscita. Per tutta la durata dell’incontro con la ragazza, però, è apparso evidente il suo turbamento, in quanto sembrava con la testa altrove.

Entrambe le ragazze si sono scagliate contro il tronista durante la registrazione di Uomini e Donne, una per un motivo e l’altra per un altro. Lui ha tenuto banco alla discussione continuando a mantenere solido il suo punto di vista e le sue convinzioni. La situazione è poi degenerata, al punto che Martina ha deciso di lasciare lo studio e Ciro l’ha seguita, dopo poco, poi, anche Elisa ha preso la stessa decisione della rivale.