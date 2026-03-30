Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un nuovo confronto tra Alessio Pili Stella, Debora e Rosanna Siino. Quest’ultima ha avviato una conoscenza con un nuovo cavaliere di nome Michele che, a quanto pare, aveva delle cose in sospeso anche con un’altra dama.

Tra Alessio e Debora c’è stata dell’intimità: il racconto a Uomini e Donne

Confronto-scontro a quattro nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono finiti Alessio Pili Stella, Debora, Rosanna Siino e Michele. I primi due hanno raccontato di aver trascorso insieme una piacevolissima serata, culminata anche con un bacio e dei momenti di intimità. Tina Cipollari ha subito colto la palla al balzo per chiedere ai due se fossero andati oltre, ma Maria De Filippi l’ha subito fermata. Ad ogni modo, dal racconto dei due si è evinto che il loro incontro sia sfociato nell’intimità.

Dopo il racconto, Rosanna Siino ha lanciato delle stoccate a Debora, dando luogo ad una discussione tra le due, durante la quale è intervenuto anche Alessio. Rosanna ha spiegato di non voler avere più nulla a che fare con Pili Stella. Lui, invece, ha detto di non poter cancellare l’attrazione che prova per lei in pochi giorni, tuttavia, alla luce di quanto accaduto con Debora, non sarebbe disposto neppure lui ad uscire più con Rosanna. Gianni Sperti, però, ha accusato il cavaliere di comportarsi in maniera costruita e poco naturale, in quanto non fa quello che sente quanto, piuttosto, si adegua alle circostanze.

Bacio tra Rosanna Siino e Michele, Marica conquista il pubblico

Poi si è parlato di Rosanna e Michele. La donna ha raccontato in maniera notevolmente entusiasta della loro serata trascorsa insieme. Lui le ha organizzato una cenetta romantica, al termine della quale c’è stato anche un bacio. Nel corso del racconto, Rosanna ha detto di essersi sentita corteggiata, apprezzata e bella. Alessio, allora, ha preso la parola dicendo di credere che queste siano stoccate contro di lui. I due hanno, dunque, battibeccato, rendendo palese a tutti che tra di loro ci siano ancora delle questioni irrisolte.

A un certo punto, poi, ha preso la parola Marica, una donna del parterre che stava frequentando Michele. La donna è rimasta stupefatta dal racconto di Rosanna, in quanto credeva che tra lei e il cavaliere stesse nascendo qualcosa di importante, considerando che lui l’ha fatta parlare con la sua famiglia e viceversa. Alla luce di questo, dunque, la donna ha deciso di chiamarsi fuori da questa conoscenza. La dama ha conquistato i presenti in studio e il pubblico da casa per i suoi modi un po’ coloriti. Dopo un po’ di tempo, poi, Maria ha notato un certo turbamento in Marica che, infatti, è scoppiata in lacrime mostrandosi molto turbata per come siano andate le cose.