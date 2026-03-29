Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 30 marzo al 3 aprile 2026 rivelano che in studio verrà dato spazio a molti volti inediti. In particolar modo, Tina Cipollari prenderà di mira una dama di nome Elena, per il modo in cui tratterà Massimo, il cavaliere che sta frequentando. Poi si passerà ad alcuni volti noti, tra cui Alessio Pili Stella, Debora, Rosanna Siino, Gloria Nicoletti e altri, che racconteranno le loro ultime avventure. Passando al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno assisterà all’autoeliminazione di Alessia Antonetti, che lui non ostacolerà minimamente.

Nuove dame e cavalieri al Trono Over di UeD: duri attacchi e polemiche

Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana, torneranno al centro dell’attenzione Alessio Pili Stella e Debora, che racconteranno di continuare la loro frequentazione, tra alti e bassi. Anche Rosanna Siino racconterà di aver voltato pagina uscendo con Michele. Lui organizzerà per la dama una cena in hotel e tra di loro scatterà anche un bacio. Per Paola arriverà un nuovo cavaliere, che la donna deciderà di tenere, così come per Marta, e anche lei deciderà di conoscere il nuovo spasimante, malgrado stia uscendo anche con Antonio.

Poi si passerà ad Elena e Massimo, due volti di cui non si è mai parlato in precedenza. I due racconteranno di aver avviato una frequentazione che sta procedendo bene, al punto che il cavaliere dirà di voler dare alla dama l’esclusiva. Lei, però, sarà titubante e dirà di voler conoscere anche altri uomini, sta di fatto che dirà di aver accettato già altri numeri, tra cui quello di Antonio. Massimo le farà recapitare anche dei fiori in studio, oltre a quelli che le ha già mandato in privato, ma la dama non avrà una reazione che piacerà molto ai presenti. Soprattutto Tina Cipollari la prenderà di mira attaccandola pesantemente. Epilogo simile sarà anche quello tra Nicola e Giada. I due si stanno frequentando, ma la dama dirà di reputare le attenzioni del cavaliere un po’ troppo eccessive e opprimenti. Per lui arriverà un’altra dama che, alla luce di quanto emerso, deciderà di tenere. Marta interromperà la conoscenza con Alessandro, che dirà di voler abbandonare il programma, ma sarà trattenuto da Gloria Nicoletti, che si dirà interessata a lui.

Alessia Antonetti va via da Uomini e Donne, Ciro Solimeno non la trattiene

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni rivelano che Ciro Solimeno uscirà con Elisa con cui scatterà un bacio. Martina si arrabbierà moltissimo, al punto da lasciare lo studio. Lui ammetterà di voler andare a riprenderla dunque, successivamente, si assisterà alla solita scena in camerino con tanto di discussioni accese, parole grosse e riconciliazioni alla fine, ma senza bacio. Anche Alessia Antonetti rimarrà molto male per essere rimasta in panchina. Satura del comportamento di Ciro, la ragazza deciderà di autoeliminarsi, e lui non la tratterrà, così continuerà il suo percorso solo con Elisa e Martina.