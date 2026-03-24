Nella puntata del 23 marzo 2026 di Uomini e Donne è ritornata nel parterre Elisabetta Gigante. La dama, dopo essersi presa una breve pausa, durata solo qualche settimana, ha deciso di rimettersi in gioco. I presenti in studio sono rimasti un po’ stupiti nel vedere la rapidità con la quale la donna sia riuscita a gettarsi alle spalle la passata relazione con Sebastiano Mignosa. Ebbene, a quanto pare, anche lo stesso cavaliere non ha molto apprezzato la scelta della donna. Dopo la messa in onda della puntata, infatti, ha lanciato delle velenose stoccate mediante i social.

La reazione di Sebastiano Mignosa al ritorno di Elisabetta Gigante a Uomini e Donne

Elisabetta Gigante è pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente a Uomini e Donne, sta di fatto che in studio ha anche raccontato di aver risentito Stefano ed è apparsa piuttosto grintosa e motivata a trovare l’amore. Ricordiamo che la donna aveva deciso di uscire dal programma per un po’ di tempo in quanto ancora coinvolta emotivamente da Sebastiano Mignosa. Quest’ultimo, nel vedere la dama andare via, decise di uscire anche lui, nella speranza di poter ricucire le cose con Elisabetta. Durante la loro assenza dalla trasmissione, i due si sono sentiti ma, a detta della Gigante, non si è giunti ad alcun punto di riconciliazione.

Adesso che Elisabetta è tornata ufficialmente nel parterre, è arrivata la reazione di Sebastiano, che invece ha preferito non rientrare, almeno per il momento. Il cavaliere, nel corso della giornata di ieri, ha pubblicato diverse Storie su Instagram, alcune delle quali palesemente riferite alla sua ex. In primo luogo, Mignosa ha pubblicato un video un po’ seducente in cui ha mostrato le sue gambe scoperte, mentre raggiunge il balcone di una casa al mare per sorseggiare un caffè. Successivamente, poi, ha pubblicato un altro video con all’interno una didascalia piuttosto esplicita. Sebastiano ha detto che delle volte sia solo questione di tempo, un po’ come il vino che viene usato per sfumare alcuni cibi, dopo un po’ evapora, lasciando solo una leggera essenza, mentre tutto il resto va in fumo diventando vapore. Anche se il nome di Elisabetta non è stato fatto esplicitamente, i riferimenti sono apparsi decisamente palesi, ma al momento la dama non ha accolto la provocazione in alcun modo.

Altro ritorno inaspettato a UeD: ecco chi è Marco Gaggini

Restando in tema di ritorni a Uomini e Donne, i fan più attenti della trasmissione si saranno certamente resi conto della presenza in studio di un altro ex volto di UeD nel corso della puntata di ieri. La persona in questione è Marco Gaggini, lui è stato uno tra i corteggiatori più in voga ed amati della stagione 2011/2012 di Uomini e Donne. All’epoca corteggiava la tronista Giorgia Lucini. Tra i due nacque una sintonia molto profonda, suggellata anche da un bacio che, a suo tempo, fece molto discutere. Malgrado questo, però, la ragazza alla fine decise di scegliere il suo rivale, ovvero, Manfredi Ferlicchia, lasciando tutti spiazzati. A distanza di 15 anni da quell’apparizione a UeD, Marco è tornato nuovamente nel parterre, e non resta che attendere per vedere se si renderà protagonista di dinamiche interessanti, oppure se si limiterà ad essere una comparsa.