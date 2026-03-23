Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono state discussioni molto accese. Marina ha perso le staffe a causa di alcuni attacchi da parte degli opinionisti. Poi è ritornata Elisabetta Gigante la quale ha fatto delle confessioni su di un cavaliere, che hanno suscitato un certo clamore. Poi si è parlato anche di Trono Classico.

Lite accesa tra Marina e Tina Cipollari a Uomini e Donne

La puntata del 23 marzo di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata. Si è partiti da Sabrina Zago e Davide, i quali hanno raccontato di continuare ad uscire insieme e di trovarsi molto bene. Ad un certo punto, poi, è stata chiamata in causa Marina, la quale ha rivelato di aver chiamato Davide in questi giorni per scusarsi con lui per quello che è accaduto durante la precedente puntata. Questa telefonata, però, ha scatenato non poche polemiche. Davide, infatti, ha raccontato di non essere rimasto minimamente impressionato dal gesto della donna, in quanto non è più attratto da lei, almeno dal punto di vista mentale. Marina, dal canto suo, ha alluso al fatto che, in realtà, le cose sarebbero andate diversamente, quindi ha accusato Davide di non aver raccontato tutta la verità.

Gli opinionisti, allora, hanno chiesto a Marina di raccontare cosa sia successo davvero, ma lei non ha voluto, cosa che ha spinto Tina a perdere le staffe dandole della bugiarda. Tra l’opinionista e la dama è scoppiata una lite molto accesa durante la quale Marina le ha dato della persona maligna, mentre Tina le ha detto di essere meschina e raggiratrice. Gli animi si sono esasperati, al punto che è stata necessaria la mediazione di Maria De Filippi.

Tornando a Sabrina Zago, la donna ha appreso che ci fosse un nuovo corteggiatore per lei, che ha deciso di non far entrare. Anche per Davide sono arrivate due nuove dame e lui, dopo un momento di titubanza, alla fine ha deciso di non farle entrare neppure lui. I due, così, si sono dati l’esclusiva ed hanno anche ballato insieme rivelando di essere molto presi l’uno dall’altra.

Torna Elisabetta Gigante a UeD e litiga con Gemma Galgani e Marina

A rendere il clima ancora più concitato, poi, ci ha pensato Elisabetta Gigante, la quale ha deciso di tornare dopo una breve pausa dalla trasmissione. La donna ha rivelato che, durante la sua assenza, Stefano l’abbia cercata tutti i giorni. Il cavaliere, però, nel frattempo sta uscendo anche con Marina, che era ignara di tutta questa situazione, sta di fatto che è rimasta piuttosto male. Nonostante questo, però, ha deciso di proseguire la conoscenza con Stefano. I presenti in studio, però, non hanno molto compreso questa scelta, in quanto non hanno capito per quale ragione lui volesse continuare ad uscire con Marina se ha tartassato di chiamate e messaggi un’altra dama.

Come se non bastasse, poi, Elisabetta ha anche svelato che Stefano le abbia chiesto di tornare in trasmissione per lui. Dinanzi a questa confessione, i dubbi sull’interesse del cavaliere verso Marina sono aumentati esponenzialmente. Nonostante tutto, però, lui ha scelto di continuare ad uscire con la dama, ma di voler conoscere anche Elisabetta. Quest’ultima, intanto, ha avuto una discussione con Gemma Galgani, che l’ha accusata di essere stata poco limpida verso la redazione sentendosi con un cavaliere del parterre mentre lei non ne faceva più parte. Questo ha acceso una discussione tra le due che ha esilarato il pubblico da casa.

Stefano e Marina si frequentano da diverse settimane, ma lui ha contattato Elisabetta… #UominieDonne pic.twitter.com/VrF2LLfCAV — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 23, 2026

Ciro Solimeno bacia Alessia Antonetti ed Elisa rimane male

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, si è parlato di Ciro Solimeno. Dapprima è stata trasmessa l’esterna tra il tronista ed Elisa. La ragazza si è molto aperta con lui, arrivando a raccontargli della morte di suo nonno. I due sono stati molto vicini, ma non è scattato il bacio. Per contro, invece, l’esterna con Alessia Antonetti è stata decisamente più leggera e, alla fine, si è conclusa con un bacio. In studio, le altre corteggiatrici sono rimaste molto male, soprattutto Elisa, che ha chiesto a Ciro il motivo del mancato bacio. Lui ha spiegato di aver agito in questo modo per rispetto di Ale. Tale spiegazione non è piaciuta ad Elisa, che infatti è tornata al suo posto accusando Solimeno di aver sminuito la loro esterna, che credeva fosse stata importante.