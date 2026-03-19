A distanza di una settimana dalla scelta anticonvenzionale compiuta da Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, sono trapelate delle pesanti segnalazioni su Alessio Rubeca. Il Trono della ragazza ha iniziato a fare acqua da tutte le parti nel momento in cui i suoi precedenti corteggiatori, Marco Veneselli e Jakub Bakkour decisero di auto-eliminarsi. Da quel momento in poi, per Sara è cominciato un periodo molto complesso, caratterizzato da molti momenti vuoti e piatti. Improvvisamente, però, qualcosa è cambiato con l’arrivo di due nuovi corteggiatori, ovvero Matteo Stratoti e Alessio Rubeca. Sin dal primo momento, però, il pubblico da casa non ci ha visto chiaro, soprattutto alla luce del legame che unisce Alessio e il tronista Ciro Solimeno. Da lì si sono susseguite tantissime segnalazioni, che hanno toccato l’apice dopo la scelta di Sara.

Le segnalazioni su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Casa Lollo andata in onda ieri sera, Lorenzo Pugnaloni ha intervistato una ragazza, la quale ha dichiarato di aver avuto dei contatti con Alessio Rubeca prima dell’inizio del suo percorso a Uomini e Donne. La ragazza ha premesso di aver raccolto anche le testimonianze di altre ragazze, che sarebbero pronte a confermare tutte le dichiarazioni che poi ha fatto. Fatta questa precisazione, la ragazza è entrata nel merito della questione. In primo luogo, la protagonista ha asserito che Alessio sia solito scrivere a tantissime ragazze, almeno prima del suo approdo a UeD.

Inoltre, l’ex corteggiatore pare fosse anche solito bazzicare sui siti di incontri, dove adescava ragazze, per poi portarle all’interno dei B&B di sua proprietà e ottenere da loro notti di passione. Tuttavia, nel momento in cui le cose non andavano nel verso giusto, liquidava in breve tempo le sue conquiste non facendosi più vivo. Alessio, dunque, userebbe la stessa tecnica con tutte per abbindolare le ragazze e convincerle ad andare a letto con lui, almeno questo è ciò che ha asserito questa testimone, che ha preferito rimanere anonima.

Il ruolo di Sara Gaudenzi in tutta questa storia

Nel corso dell’intervista, l’autrice di queste segnalazioni ha anche ammesso di essere convinta che Sara Gaudenzi sia sempre stata a conoscenza di tutto ciò. Risulta molto strano, infatti, che durante le puntate non abbia mai chiesto spiegazioni ad Alessio dopo tutte le segnalazioni trapelate anche durante il suo percorso nel programma. Molto probabilmente, Sara era d’accordo con Alessio e Ciro, tramite il loro agente, per fare in modo che questo trono venisse salvato, dopo l’oblio nel quale stava sprofondando. A conferma di questo potrebbe essere anche l’epilogo che c’è stato, che ha visto il percorso di Sara chiudersi con una scelta del tutto atipica, quasi forzata, proprio a causa dei molti dubbi trapelati in puntata e sollevati anche dagli opinionisti.

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Un altro elemento sospetto è stato rilevato nel momento in cui Alessio ha smesso di condividere contenuti social insieme a Ciro quando quest’ultimo ha cominciato il suo trono. Se i due non avevano nulla da nascondere, perché far sparire le tracce del loro legame esterno alla trasmissione? Queste, naturalmente, sono segnalazioni e sospetti non supportati da fonti concrete, come video o conversazioni telefoniche. Tuttavia, sarebbe gradito dai telespettatori della trasmissione un chiarimento da parte dei diretti interessati.