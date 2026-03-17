La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata incentrata su due argomenti principali. Il primo ha riguardato il Trono Over, ed ha coinvolto soprattutto Edoardo Nestori e Paola. Il secondo, invece, ha visto come protagonista Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori Matteo Stratoti e Alessio Rubeca.

Bagarre a Uomini e Donne tra Ernesto, Paola, Anita e Maria

Nella puntata odierna di Uomini e Donne c’è stato un blocco piuttosto lungo ed intenso dedicato ad Edoardo, Paola, Anita, Maria e Arnaldo. Al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto i primi due. Tutto è partito dal momento che Maria De Filippi ha informato i presenti circa il fatto che Edoardo e Paola si fossero risentiti, malgrado la loro storia sembrava giunta al termine. Questo ha acceso dei dibattiti in studio. Maria è apparsa piuttosto infastidita dal comportamento di Paola, sta di fatto che l’ha attaccata accusandola di essere troppo aggressiva. Della stessa opinione è stata anche Tina Cipollari che, infatti, ha invitato la donna a darsi una calmata.

In merito ad Anita, invece, la donna si è scagliata prevalentemente contro Edoardo, accusandolo di essere un falso, in quanto tra di loro è scattato un bacio molto passionale durante un’esterna, cosa a cui lui in puntata non ha dato minimamente peso. Il cavaliere, infatti, ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama. Successivamente, poi, ha ammesso di dover chiudere anche con Paola poiché, purtroppo, malgrado tra di loro sia ancora palese un interesse, sono troppo diversi su tanti punti, per cui non vanno d’accordo. Gli opinionisti, però, hanno invitato i due a concedersi un ballo, in modo da parlare ed eventualmente capire il da farsi. Dopo il ballo, Gianni Sperti si è complimentato con loro dicendo che fossero bellissimi insieme, cosa che lo ha spinto a non essere convinto della loro decisione, ma la situazione non è cambiata di molto. Paola ha ammesso di non andare d’accordo con il cavaliere. Al momento, dunque, pare che l’uomo continui ad uscire solo con Maria che, nel frattempo, sta uscendo anche con Arnaldo.

Sara Gaudenzi bacia Alessio e Matteo a UeD, il pubblico sbotta

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Sara Gaudenzi è uscita con Matteo, al quale ha dato un bacio. Successivamente, poi, è uscita anche con Alessio, a cui ha presentato sua nonna e anche tra di loro c’è stato un bacio. In studio, quest’ultimo ha attaccato la tronista dicendole di vederla più coinvolta da Matteo e accusandola di non sbilanciarsi molto nei suoi riguardi. Lei si è difesa asserendo di portare avanti due percorsi paralleli. Al momento non ha preferenze notevoli, altrimenti avrebbe già fatto la sua scelta. Il siparietto tra Alessio e Sara, però, non è piaciuto molto al pubblico da casa che, alla luce dell’epilogo che ha preso il percorso della tronista, è apparso alquanto falso e frutto di un accordo.