Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 16 marzo 2026, sono state interrotte frequentazioni, prese decisioni e mostrate preferenze. Non sono mancate discussioni, ma anche momenti di vicinanza. Ecco cosa è successo.

Conoscenze al capolinea, Gemma Galgani torna protagonista

La puntata odierna di Uomini e Donne è cominciata con un centro studio formato da Barbara De Santi, Rosanna Siino, Salvatore e Dario. Barbara ha deciso di mandare via Salvatore in quanto, dopo essere uscita con lui, si è resa conto che tra di loro non possa esserci altro se non un’amicizia. Tale impressione è stata condivisa anche dal cavaliere che, di fatti, è andato via senza polemizzare. Per contro, invece, la donna ha dichiarato di voler continuare ad uscire con Dario, malgrado il cavaliere sia uscito già con Rosanna, a cui ha dato anche un bacio. Nonostante questi primi intoppi iniziali, però, il cavaliere pare continuerà ad uscire con entrambe le donne.

Al centro dell’attenzione, poi, ci è finita di nuovo Gemma Galgani. Dopo parecchio tempo, sono tornate le esterne della dama, la quale è uscita con Pasquale, un nuovo cavaliere venuto per lei. I due sono apparsi piuttosto in sintonia, si sono divertiti a ballare insieme e poi sono andati anche a mangiare qualcosa. In studio, però, la donna ha palesato il suo scarso trasporto nei riguardi del cavaliere, sta di fatto che ha preferito interrompere subito la conoscenza onde evitare di fargli perdere tempo. Le intenzioni della donna sono state anticipate da Tina Cipollari, che aveva già capito quale sarebbe stato l’epilogo.

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Paola rosica per Edoardo, Ciro Solimeno bacia Martina, ma si sbilancia con Elisa

Edoardo è uscito con Maria, con la quale c’è stato un bacio. Poi sta frequentando anche Anita, ma reputa questa conoscenza un po’ più lenta rispetto all’altra. Paola è stata chiamata in causa ed ha fatto degli interventi piuttosto acidi, soprattutto nei riguardi di Anita, di cui ha criticato il modo di parlare, e poi ha accusato Edoardo di prenderla in giro in quanto non lo vede realmente interessato a lei. Gli opinionisti si sono scagliati contro Paola accusandola di comportarsi in questo modo in quanto forse sta rosicando nel vedere il suo ex coinvolto da altre donne. Il cavaliere, inoltre, è uscito nuovamente anche con Rosanna Siino, ma tra di loro non c’è stato alcun approccio fisico. Alla fine, l’uomo ha detto di voler continuare con tutte e tre, chiarendo di avere una preferenza per Maria, sta di fatto che ha scelto lei per ballare.

Passando al Trono Classico, invece, nella puntata di oggi di UeD si è parlato di Ciro Solimeno. Il ragazzo ha portato in esterna Martina, con la quale ha avuto modo di aprirsi molto raccontando delle situazioni familiari piuttosto private. Al termine dell’esterna, i due si sono baciati. In studio Alessia Antonetti ha detto di essere rimasta piuttosto male nel vedere il tronista aprirsi così tanto con un’altra ragazza. La giovane ha ammesso che avrebbe preferito che Ciro si fosse comportato con lei in modo così dolce e disponibile. Della stessa idea è stata anche Elisa, solo che in questo caso, Ciro è sembrato molto più colpito dal modo in cui la ragazza ha esposto il suo punto di vista, sta di fatto che alla fine ha deciso di ballare proprio con lei.