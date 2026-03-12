I telespettatori di Uomini e Donne avranno sicuramente notato che nelle ultime puntate della trasmissione Magda, dama del Trono Over, è assente. In un primo momento, si era pensato ad assenze temporanee dovute a motivi personali, come è stato per Mario Lenti, ma la verità è un’altra. A raccontare tutto è stata la diretta interessata, la quale ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato il motivo per il quale, di punto in bianco, è sparita dal parterre, ma non solo, la donna ha fatto anche altre interessanti confessioni.

Magda svela i motivi del suo addio improvviso a Uomini e Donne

Magda non è più una dama di Uomini e Donne. Dopo aver trascorso nel programma alcuni mesi, durante i quali si è relazionata con diversi cavalieri, tra cui Sebastiano Mignosa e Mario Lenti, la donna ha deciso di andare via. Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Lollo, la dama ha raccontato di aver preso questa decisione di suo pugno, in quanto si è resa conto di non provare interesse per nessun esponente del Trono Over. Onde evitare di continuare a stare nella trasmissione a perdere tempo, dunque, la donna ha preferito tirarsi indietro. Attualmente, Magda sta frequentando una persona al di fuori di UeD, tuttavia, la donna è stata alquanto reticente e scaramantica sulla faccenda. La protagonista si è limitata a dire che si tratta di una conoscenza agli albori, ragion per cui preferisce andare con i piedi di piombo prima di sbilanciarsi più di tanto.

Affondi a Mario Lenti, Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante

Nel corso dell’intervista, poi, Magda è stata invitata anche a manifestare la sua opinione in merito ad alcuni esponenti del parterre di Uomini e Donne. In primo luogo, la donna ha svelato cosa pensa dell’avvicinamento che si è venuto a creare tra Mario Lenti e Cinzia Paolini. A tal proposito, con molta schiettezza, ha detto di non credere a nessuno dei due. A suo avviso, Mario è un uomo molto furbo, che ha trovato in Cinzia la complice perfetta per creare dinamiche a centro studio. In merito a Sebastiano Mignosa, invece, ha detto di credere che quello che ci sia stato tra di loro sia stato qualcosa di sincero, anche se poi le cose non sono andate nel modo sperato. Su Elisabetta Gigante, invece, non ha speso parole molto positive, in quanto non la reputa una donna sincera e limpida. Questi pensieri nascono, molto probabilmente, anche a fronte del livore che Magda nutre verso Elisabetta dopo che lei in una scorsa puntata di UeD, la coinvolse a centro studio cercando di mortificarla per alcuni messaggi che la donna si scambiò con Sebastiano.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Mario Lenti sotto attacco, interviene sua figlia Claudia

Nella stessa puntata di Casa Lollo è stata intervistata anche un’altra ex dama di Uomini e Donne, ovvero, Claudia Lenti, figlia di Mario Lenti. La donna è intervenuta per difendere in primis suo padre dalle recenti accuse che ha ricevuto a seguito del suo avvicinamento a Cinzia. La giovane ha confermato che suo padre fosse realmente interessato alla Paolini ma, purtroppo, le cose non sono decollate. Claudia ha ammesso che a frenare suo padre dall’uscire dal programma con Cinzia sia stata soprattutto la freddezza di lei dal punto di vista fisico. Cinzia, infatti, ha sempre rifiutato rapporti intimi con il cavaliere, cosa che, anche secondo il parere di Claudia, è sospetta, considerando che i due siano adulti e si conoscano da diverso tempo. Secondo la ragazza, dunque, suo padre ha fatto bene a non accettare a “scatola chiusa” di uscire dal programma con una donna senza prima aver avuto un’intimità con lei, cosa che reputa importante in un rapporto.