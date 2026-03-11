Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, martedì 10 marzo, Cinzia Paolini e Mario Lenti hanno preso la drastica decisione di interrompere la frequentazione. Questa scelta è stata interpretata dagli opinionisti come un epilogo studiato a tavolino per uscire dall’impasse nel quale i due si erano impelagati, ovvero, la possibilità di dover lasciare il programma come coppia. Al termine della messa in onda, poi, i due si sono lasciati andare a degli sfoghi dietro le quinte del programma, durante i quali hanno messo in luce il loro stato d’animo.

Gli sfoghi di Mario Lenti e Cinzia Paolini durante un fuorionda di Uomini e Donne

Durante un fuorionda della puntata di ieri di Uomini e Donne, Mario Lenti ha spiegato di aver ritenuto necessario ed inevitabile interrompere la frequentazione con Cinzia Paolini. Come già espresso in puntata, il cavaliere ha ribadito di essere convinto che lui e la dama abbiano due caratteri completamente incompatibili. Secondo la sua opinione, nel momento in cui due individui non fanno altro che provocarsi malessere reciproco, devono necessariamente correre ai ripari e porre fine a qualsivoglia tipo di rapporto. Dunque, malgrado un po’ di rammarico, Mario è sembrato alquanto convinto e irremovibile rispetto alla decisione presa in studio.

Per quanto riguarda Cinzia, invece, la dama ha ribadito di aver idealizzato Lenti, cercando di renderlo conforme a quello che era il suo sentimento nei suoi riguardi. Nonostante tutto quello che è accaduto, e le dure parole adoperate da Mario nei suoi riguardi, la donna ha ribadito di reputare il cavaliere una bella e brava persona, pertanto, non si sognerebbe mai di parlare male di lui. Cinzia, infine, ha chiuso dicendo di essere rimasta molto male per come siano andate le cose, soprattutto per il fatto che, da un uomo della sua età, si aspettava di ricevere maggiori sicurezze e protezione, sensazioni che non sono mai arrivate.

Cinzia pubblica messaggi sui social che creano sgomento

Ad ogni modo, malgrado il dispiacere palesato, Cinzia Paolini non sembra affranta più di tanto per l’epilogo che ha avuto la sua storia con Mario, almeno questo è ciò che traspare dai social. Tra le sue Storie di Instagram, infatti, Cinzia sta pubblicando svariati contenuti in cui appare in giro per locali in compagnia di sue care amiche. In queste ore, poi, la donna ha voluto pubblicare anche un commento di ringraziamento per tutti i fan che la stanno sostenendo in questo periodo. Cinzia si è riferita ai suoi seguaci definendoli community e dichiarando di essere molto soddisfatta di quello che stanno costruendo insieme. Il suo interesse per il mondo dei social non fa che avvalorare i dubbi e i sospetti di chi condivide il pensiero degli opinionisti e, dunque, ritiene che l’avvicinamento tra Mario e Cinzia sia stato funzionale a creare dinamiche, piuttosto che dettato da un reale trasporto emotivo.