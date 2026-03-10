Tra le coppie che si sono formate durante questa edizione di Uomini e Donne c’è quella costituita da Flavio Ubirti e Nicole Belloni. Da quando i due hanno lasciato il programma da fidanzati, hanno sempre mantenuto un profilo basso sui social, cosa che per certi versi è stata apprezzata dai fan, ma secondo altri, invece, dietro questo comportamento ci potrebbero essere delle incongruenze. Soprattutto nell’ultimo periodo, i due hanno smesso totalmente di mostrarsi insieme sui social, hanno smesso di mettersi like o di dare luogo a qualsivoglia interazione tra loro sul web. Questi elementi, uniti alla mancanza di avvistamenti insieme in pubblico, stanno facendo sorgere il sospetto che la loro relazione sia giunta al termine o, peggio ancora, non sia mai cominciata o, addirittura, che i due si siano accordati.

I sospetti sulla rottura tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo Uomini e Donne

Cosa sta succedendo davvero tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la loro esperienza a Uomini e Donne? Malgrado il trono del ragazzo sia stato, secondo l’opinione di molti, piatto e un po’ monotono, la coppia formatasi a conclusione del suo percorso sembrava essere sincera e pulita. Ultimamente, però, i due hanno smesso totalmente di mostrarsi insieme, cosa che sta generando dei sospetti. Ad incrementare ulteriormente i dubbi di chi crede che qualcosa non stia andando bene tra di loro è anche il fatto che nessuno dei due si stia degnando di rispondere alle domande dei fan a riguardo.

Al di sotto degli ultimi post di Nicole e di Flavio, infatti, sono molti i commenti degli utenti del web che chiedono loro spiegazioni sulla loro vita sentimentale. Nessuno dei due, però, ha mai replicato chiarendo la situazione. Adesso, sarebbe facile appigliarsi al discorso della privacy, ma i due sono comunque una coppia nata in pubblico, ragion per cui, è lecito che chi si sia affezionato al loro percorso faccia delle domande.

Storia al termine, mai nata davvero o presunto accordo?

La questione è stata portata anche all’attenzione di Lorenzo Pugnaloni, solitamente piuttosto informato sui protagonisti di Uomini e Donne. Ebbene, l’influencer ha dichiarato di credere che la storia tra Nicole e Flavio sia giunta al termine, anzi, non sia mai cominciata davvero. Secondo il suo punto di vista, quella dell’ex tronista sarebbe stata una scelta dettata più dalla voglia di realizzare qualche intervista di coppia, come accaduto a Verissimo, qualche serata in più nei locali e qualche ulteriore servizio fotografico come modello. L’altra ipotesi, a suo avviso, sarebbe quella secondo cui i due potrebbero essere d’accordo per generare un po’ di hype.

Nel frattempo, tutto tace sul profilo di Flavio Ubirti, il cui ultimo post risale a tre giorni fa e si tratta di uno scatto fotografico inerente il suo lavoro da modello. Per quanto riguarda Nicole, invece, la ragazza è decisamente più attiva sui social. La ragazza sta rendendo partecipi i suoi fan di un percorso medico che sta seguendo per risolvere i suoi problemi con l’acne. Mediante dei video e delle foto, infatti, sta raccontando a tutte le persone che la seguono gli alti e bassi di questo cammino che, soprattutto in passato, le ha generato molta sofferenza. In merito alla vita sentimentale, invece, non c’è alcun riferimento. Non resta che attendere per vedere se, e come, Nicole e Flavio decideranno di rompere il silenzio.