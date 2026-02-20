La puntata del 20 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con una decisione drastica di Sabrina Zago. Al Trono di Ciro Solimeno ci sono state molte discussioni, che hanno portato il pubblico da casa ad esprimere commenti molto pungenti. Sara Gaudenzi, infine, ha avuto un crollo, ma poi ha deciso di ricominciare.

Sabrina Zago chiude la conoscenza con Nicola a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Sabrina Zago ha preso una drastica decisione in merito alla sua frequentazione con Nicola. La donna ha appreso che il cavaliere stia uscendo anche con Atlanta. Malgrado tra i due non ci siano stati baci né effusioni romantiche, il solo fatto che lui abbia sentito la necessità di avvicinarsi ad un’altra persona ha mandato in tilt Sabrina che, infatti, dopo un confronto acceso, ha preso la decisione di interrompere la conoscenza con lui. La sua drastica scelta ha lasciato un po’ spiazzati, considerando che la donna, da quando è ritornata in trasmissione, ha sempre ammesso di non voler dare l’esclusiva a nessuno perché non vuole precludersi nessuna possibilità. Nicola le ha rinfacciato questa cosa, e lei ha risposto che, da quando ha iniziato la frequentazione con lui, ha preferito non uscire con nessun altro, per questo è rimasta molto male del suo comportamento.

Ciro Solimeno va a riprendere le corteggiatrici, ma non tutte tornano

L’attenzione si è poi spostata al Trono Classico di Uomini e Donne partendo da Ciro Solimeno. In una scorsa puntata tutte le sue corteggiatrici sono andate via a seguito di un bacio che il tronista ha dato ad Elisa. Già in tale occasione il giovane aveva palesato l’intenzione di andare a riprendere tutte le ragazze, intento a cui ha dato effettivamente seguito. In primo luogo si è visto un acceso confronto tra Ciro ed Elisa, la quale si è molto arrabbiata dopo la scorsa puntata in quanto, dopo il bacio che si sono dati, lui ha pensato subito ad andare a riprendere le altre corteggiatrici, smentendo quello che è accaduto tra di loro. Il secondo confronto in ordine cronologico, invece, è stato quello con Alessia Messina. La ragazza ha attaccato il suo interlocutore poiché lui ha parlato male del bacio che c’è stato tra di loro, facendola sentire molto piccola. Il confronto non è finito bene, sta di fatto che la ragazza non si è presentata in puntata. Lui ha ammesso di aspettarselo e di voler andare nuovamente a parlare con lei.

Il terzo confronto è stato quello con Martina. Anche la ragazza è apparsa alquanto arrabbiata con il tronista, sta di fatto che i due si sono molto alterati durante il dibattito in camerino. Alla fine dell’esterna, però, lei si è ammorbidita, sta di fatto che tra i due c’è stato un abbraccio, che l’ha spinta a ritornare in trasmissione. Infine, si è parlato di Alessia Antonetti. Anche tra di loro c’è stato un dibattito molto acceso, durante il quale la ragazza gli ha detto di credere di essere molto più avanti di lui nella conoscenza. Alla fine, Ale non è tornata in studio lasciando Ciro spiazzato. Il tronista ha detto di voler andare a riprendere anche lei. Quello che ha colpito è che tutti i confronti sono sembrati piuttosto esagerati. Il pubblico da casa, infatti, ha commentato quanto accaduto sui social reputando il Trono di Ciro un po’ artefatto e pregno di “sceneggiate”.

Sara Gaudenzi ha un crollo, poi ricomincia da Matteo

Successivamente si è parlato di Sara Gaudenzi e si è partiti da un filmato inerente quanto accaduto dopo la scorsa puntata. La tronista ha avuto uno sfogo in cui è scoppiata in lacrime dicendo di essere molto delusa, in quanto crede che tutti i corteggiatori che sono andati via in realtà non siano mai stati realmente interessati a lei. A sollevare il suo umore ci ha pensato Matteo, che è andato in camerino da lei a parlarle. Il ragazzo è riuscito a farle ritornare il sorriso dicendole di essere venuto in trasmissione solamente per lei, in quanto è molto interessato. Le parole del giovane hanno colpito Sara che, infatti, ha dichiarato di essere molto felice di intraprendere questa nuova conoscenza. **Alessio Rubeca,** invece, era assente nella puntata di oggi di UeD.