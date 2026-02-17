Nella messa in onda odierna di Uomini e Donne ci sono stati degli scontri al Trono Over. A quello Classico, invece, ha colpito molto la reazione delle corteggiatrici di Ciro Solimeno che, dopo aver assistito a un suo bacio con Elisa, hanno abbandonato lo studio.

Elisabetta tende un’imboscata a Magda a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un piccolo blocco dedicato a Gemma Galgani e Ciro, il nuovo cavaliere che sta conoscendo. I due sono usciti insieme e, malgrado la frequentazione sia agli albori, lui è apparso già particolarmente preso dalla donna. Gemma, per contro, si è mostrata decisamente più fredda. Nonostante fosse palese la divergenza tra i due dal punto di vista dell’interesse, Gemma ha deciso di continuare ad uscire con il cavaliere, cosa che ha scatenato la reazione di Tina Cipollari. L’opinionista ha accusato la Galgani di far perdere solo tempo a Ciro, in quanto fosse palese il suo scarso interesse.

Successivamente c’è stata una sorta di “imboscata” verso Magda. Elisabetta Gigante ha chiesto alla donna di accomodarsi al centro studio insieme a lei e Sebastiano Mignosa. La motivazione celata dietro questa richiesta sta nel fatto che Elisabetta ha scoperto che Magda abbia mandato dei messaggi a Sebastiano. La donna si è difesa dicendo che si sia trattato semplicemente di messaggi di cortesia, senza alcun secondo fine. Elisabetta è stata alquanto irruenta nel manifestare la sua opinione, cosa che ha spinto Tina ad intervenire in difesa di Magda. Secondo l’opinionista, Elisabetta sta esagerando ultimamente, cosa condivisa anche dal pubblico da casa. Maria De Filippi, invece, ha posto l’accento sul comportamento di Sebastiano, che avrebbe mancato di rispetto a Magda mostrando ad Elisabetta i messaggi (ingenui peraltro) ricevuti dalla donna. Chiusa questa parentesi, Elisabetta e Sebastiano hanno parlato della loro relazione. Lei ha ammesso di essere alquanto incerta in quanto non riesce a fidarsi del cavaliere. Malgrado questo, ha scelto di continuare ad uscire con lui.

Fuga di corteggiatrici al Trono di Ciro, Sara deve ricominciare

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa, con la quale è scattato un bacio. Le altre corteggiatrici presenti in studio hanno sbottato. Alessia Antonetti ha lasciato lo studio mentre era ancora in onda l’esterna, non dando al tronista l’opportunità di confrontarsi. Martina, invece, ha aspettato che terminasse la riproduzione, poi ha avuto uno scontro molto acceso con il tronista, al termine del quale ha deciso anche lei di andare via. Infine, Alessia Messina ha discusso con Ciro ed ha abbandonato lo studio poco dopo. Solimeno ha provato a seguirle entrambe, ma alla fine ha preferito lasciar perdere vedendo una netta chiusura da parte loro.

Sara Gaudenzi è uscita con un ragazzo nuovo di nome Alessio. Il ragazzo ha subito puntualizzato di conoscere molto bene Ciro Solimeno in quanto i due lavorano insieme. Inoltre, ha rivelato anche di aver già interagito con Sara sui social un po’ di tempo fa, in quanto tra di loro c’è stato uno scambio di messaggi. La conduttrice ha ritenuto irrilevante la cosa, sta di fatto che non ha voluto neppure leggere il contenuto delle loro conversazioni.