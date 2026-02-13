In questi giorni stanno trapelando numerose segnalazioni sul Trono di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. La scelta di ripartire da zero, considerando che i due corteggiatori a cui lei teneva di più sono andati via, non è sembrata una scelta molto saggia alla luce di tutto ciò che è emerso in queste ore. Nello specifico, a finire nel mirino è stato Alessio, il nuovo corteggiatore della ragazza. Sul suo conto sono già emerse diverse segnalazioni nei giorni scorsi, ma adesso pare ci sia una prova schiacciante. Come se non bastasse, stanno circolando anche altre voci inerenti un’altra protagonista del programma, ovvero Tina Cipollari.

La nuova pesante segnalazione su Alessio, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

Tra i corteggiatori di Sara Gaudenzi c’è Alessio. La sua presenza ha suscitato subito un certo clamore in quanto è emerso che sia un amico di Ciro Solimeno e sia legato alla sua stessa agenzia. Dopo tutto quello che è emerso nei giorni passati, adesso è arrivata un’altra grave segnalazione sul suo conto. Una ragazza ha scritto a Lorenzo Pugnaloni confessando di aver avuto un flirt con il corteggiatore fino a pochissimi giorni prima del suo approdo a Uomini e Donne. La ragazza in questione ha preferito mantenere la privacy, tuttavia ha fatto un racconto molto dettagliato di quello che sarebbe successo.

Nello specifico, la giovane ha dichiarato di aver avuto una frequentazione con Alessio. A un certo punto, però, il ragazzo è un po’ sparito, raccontando successivamente alla ragazza in questione di essere stato chiamato per partecipare a Uomini e Donne. La sua candidatura risale a mesi fa, tuttavia in quel periodo lui era in viaggio, ragion per cui non ha potuto partecipare alla trasmissione. Quando è arrivata la seconda convocazione, però, ha voluto cogliere la palla al balzo. La sua partecipazione al programma, però, pare non gli abbia impedito di chiedere alla ragazza di continuare la frequentazione. Lei ha detto di aver declinato, preferendo non immischiarsi in questa situazione compromettente.

La strategia di Alessio per tutelarsi e il presunto accordo con Sara

A rendere il tutto ancora meno chiaro e pulito, poi, pare siano stati i comportamenti reticenti e omissivi. Nello specifico, pare che Alessio, per tutelarsi da eventuali ripicche da parte della ragazza in questione, durante le conversazioni con lei abbia attivato i cosiddetti “messaggi temporanei”. Con essi le conversazioni si cancellano automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Inoltre, se vengono effettuati degli screenshot, la persona che li ha attivati viene notificata, cosa che in effetti pare sia accaduto ad Alessio. Questa nuova segnalazione, dunque, contribuisce a rendere ancora meno chiaro e limpido il percorso di Sara Gaudenzi. Considerando che tra la ragazza e Alessio ci siano stati anche diversi baci, viene da chiedersi se, in realtà, tra i due non ci sia un accordo, intermediato da Ciro Solimeno. Se così fosse, il Trono di Sara sarebbe da annoverare tra i più fake della storia della trasmissione.

Possibile sostituzione di Tina Cipollari a UeD? Cosa si vocifera

Infine, in queste ore su Uomini e Donne stanno circolando anche altre voci che riguardano Tina Cipollari. Nel corso di una precedente puntata del programma, l’opinionista si è assentata, e il suo posto è stato preso da Tinì Cansino, che solitamente è sempre molto silenziosa. Durante l’assenza di Tina, però, Tinì ha tirato fuori un carattere che nessuno credeva le appartenesse. Inoltre, quando Tina è ritornata in trasmissione, è stata quasi tutto il tempo in silenzio, generando dubbi e perplessità. Questo sta facendo sorgere il sospetto che, probabilmente, sia tutto frutto di una strategia della redazione. Dato che si vocifera di una possibile partecipazione di Tina alla prossima edizione del Grande Fratello, non si sa se come concorrente, ospite o altro, è probabile che si stia tastando il terreno per vedere se, durante tale eventuale periodo di assenza, Tinì possa essere una sua valida sostituta. Questi sospetti sono stati sollevati da Lorenzo Pugnaloni, dunque non resta che attendere per vedere se corrisponderanno a verità.