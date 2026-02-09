Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 9 al 13 febbraio 2026 rivelano che per Gemma Galgani ci saranno dei momenti decisamente complicati, sta di fatto che la donna arriverà addirittura ad avere un malore a centro studio. Per quanto riguarda Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Al Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi prenderà una decisione importante.

Gemma Galgani ha un malore al Trono Over di Uomini e Donne, sorprese e colpi di scena

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno blocchi molto movimentati, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. Partendo da quest’ultimo, si comincerà da Gemma Galgani, Mario Lenti, Isabella e un’altra dama venuta per conoscere Mario. La Galgani tornerà ad attaccare il cavaliere accusandolo di non averle fatto neppure gli auguri di compleanno la scorsa volta. Successivamente, poi, Isabella prenderà la decisione di interrompere la conoscenza con Mario, mentre l’altra dama rivelerà di averlo baciato e manifesterà l’intenzione di voler proseguire la conoscenza.

A seguire si parlerà di Tiziana e Mauro. Le cose tra i due procederanno nel migliore dei modi, tuttavia, durante il confronto, i due verranno disturbati dalle continue ingerenze di Gemma Galgani. Gli interventi della donna creeranno molto scompiglio in studio, sta di fatto che anche Tinì Cansino prenderà la parola per attaccare Gemma. L’opinionista farà un po’ le veci di Tina Cipollari, che sarà assente durante questo blocco. Barbara De Santi ed Elisabetta, invece, si scaglieranno contro Tiziana dicendole di essere falsa e di essersi costruita un personaggio. Da qui si aprirà una discussione particolarmente accesa che culminerà con un malore da parte di Gemma. La donna dirà di non sentirsi bene, sta di fatto che Ciro Solimeno la soccorrerà portandole dell’acqua. La dama arriverà addirittura a paventare l’ipotesi di andare via per sempre da UeD. Nelle puntate a seguire, però, scopriremo che Gemma continuerà a far parte di Uomini e Donne, tuttavia, farà un monologo in cui manifesterà il suo malessere degli ultimi tempi. Il suo stato d’animo si solleverà quando conoscerà un nuovo cavaliere venuto per lei. Alessio Pili Stella intraprenderà una nuova conoscenza con Deborah, cosa che indisporrà molto Rosanna Siino. La donna, infatti, non potrà fare a meno di intervenire durante il blocco attaccando il cavaliere. Successivamente, però, Alessio spiazzerà Rosanna. Nello specifico, le porterà una lettera nella quale le manifesterà l’intenzione di riprendere la conoscenza. Lei gli darà un lucchetto da appendere a Ponte Milvio a Roma in un luogo dove gli innamorati hanno questa tradizione. Tra i due, dunque, riprenderà la conoscenza. In studio, inoltre, si noterà la presenza di tanti volti nuovi, mentre Arcangelo Passirani sarà assente e, successivamente, si scoprirà che ha abbandonato il programma.

Spoiler Trono Classico: un’eliminazione e una nuova arrivata

In merito alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, le anticipazioni della settimana rivelano che Ciro Solimeno porterà in esterna una ragazza nuova di nome Martina, e i due si troveranno molto bene. Poi porterà anche Ale, con cui realizzerà un profumo personalizzato. La ragazza attaccherà molto Alessia, mentre dirà di Elisa di reputarla una donna con la D maiuscola, ma alquanto noiosa. Il tronista, poi, uscirà anche con la Messina, con cui scatterà il primo bacio. Poi Ciro andrà a parlare con Elisa in camerino, dove l’accuserà di non essere abbastanza interessata a lui. Sara Gaudenzi, infine, eliminerà Raien. La ragazza ammetterà di non vedere il giovane particolarmente preso da lei, dunque, preferirà non perdere altro tempo. Al momento, dunque, rimarrà per lei solamente Simone.