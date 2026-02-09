Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un lungo blocco inerente il Trono Over, dove sono stati coinvolti Mario Lenti, Gemma Galgani, Isabella e Loreta. Successivamente, poi, si è passati al Trono Classico con Ciro Solimeno.

Gemma Galgani in lacrime, Mario Lenti bersagliato da due dame a UeD

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco che ha visto come protagonista Mario Lenti. Maria De Filippi è partita da un post puntata inerente uno sfogo molto profondo di Gemma Galgani. La donna è scoppiata in lacrime dichiarandosi esausta per tutto quello che sta vivendo ultimamente nel programma. La protagonista ha ammesso di averci sempre messo il cuore, tuttavia, adesso comincia ad essere veramente stanca e provata. Gemma ha continuato ad accusare Mario di averla illusa e di averle fatto credere che tra di loro potesse esserci una chance, quando in realtà non era così. Alla fine, la donna è tornata al suo posto più sconsolata che mai.

Poi si è passati ad altre dame che si sono rapportate al cavaliere. Mario è uscito con Loreta, una dama nuova con cui è scattato un bacio. L’uomo ha rivelato di voler continuare con lei, interrompendo con Atlanta e Isabella. La prima ha voluto spendere qualche parola per criticare il comportamento di Mario. Malgrado fosse anche sua intenzione chiudere, la donna è rimasta stupita dalla scelta del cavaliere, in quanto non se l’aspettava. Tra i due, così, è nata una discussione, durante la quale lui ha fatto delle confessioni sulla sua interlocutrice davvero poco galanti. Nello specifico, Lenti ha detto ad Atlanta che durante il bacio che lui le ha rubato, lei avesse messo la lingua, sintomo del fatto che volesse anche lei baciarlo. Questa affermazione non è piaciuta a nessuno, sta di fatto che in tanti l’hanno accusato di essere decisamente poco galante.

Infine c’è stato il confronto con Isabella. Quest’ultima ha sbottato contro Mario dicendo di non reputarlo all’altezza della sua attenzione in quanto non crede che Mario meriti nulla da lei. La donna, poi, ha mortificato Mario criticando il suo modo spesso sciatto di mostrarsi. In particolare, si è soffermata su di un episodio in cui l’uomo ha provato a baciarla con ai piedi le ciabatte, cosa che alla donna non è affatto piaciuta, e ne ha approfittato per accusarlo di non essere un uomo di classe. Il livore apparso in Isabella ha lasciato un po’ tutti spiazzati, ed ha dato l’impressione di uno sfogo fatto per guadagnarsi qualche minuto di visibilità a centro studio, nonché la permanenza in trasmissione.

Conoscenza interrotta tra Atlanta e Mario! #UominieDonne pic.twitter.com/iBoBgR8uIb — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2026

Anche la conoscenza tra Isabella e Mario si interrompe! Cosa ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/MQCwzvsQin — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 9, 2026

Liti in studio al Trono di Ciro Solimeno: due corteggiatrici insospettiscono

L’attenzione si è poi spostata sui protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, con particolare riferimento a Ciro Solimeno. Il tronista ha portato in esterna Martina, una corteggiatrice nuova, e Alessia Antonetti. Con la prima è stata un’esterna conoscitiva, mentre con la seconda i due si sono reciprocamente dedicati un profumo. Ad animare la situazione, però, ci hanno pensato alcune dichiarazioni fatte da Martina nel corso dell’esterna. La ragazza ha attaccato le altre corteggiatrici, scatenando immediatamente le loro reazioni. Ad un certo punto della puntata, poi, Ciro ha accusato Alessia Messina ed Elisa in quanto ha ammesso di averle viste più volte chiacchierare dietro le quinte, mostrando una sintonia che non dovrebbe assolutamente esserci tra due ragazze che si contendono lo stesso uomo.