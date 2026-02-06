Sky ha appena siglato un nuovo accordo con WorldSBK che garantirà agli appassionati italiani altri due anni di emozioni superbike. Il Superbike FIM Motul World Championship rimarrà nella Casa dello Sport fino alla stagione 2027, confermando la partnership tra l’emittente televisiva e il campionato mondiale delle derivate di serie. Una notizia che arriva dopo il recente rinnovo per i campionati MotoGP, sottolineando l’importanza strategica del motorsport per Sky.

I dettagli dell’accordo biennale

L’intesa appena raggiunta copre tutte le principali categorie del campionato mondiale: WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa. Noi spettatori potremo seguire tutte le gare in esclusiva su Sky e NOW, mentre per chi preferisce la televisione in chiaro, l’appuntamento sarà su TV8. Una novità importante riguarda l’ingresso del campionato femminile WorldWCR, che per la prima volta sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport.

Questo ampliamento dell’offerta dimostra come l’attenzione verso il motorsport femminile stia crescendo anche a livello mediatico. Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSBK e di continuare a offrire agli appassionati l’emozione unica di questo importante campionato mondiale”.

Le sue parole evidenziano come questo accordo si inserisca in una strategia più ampia che vede il motorsport al centro dell’offerta sportiva di Sky.

Il legame speciale tra WorldSBK e l’Italia

Il rapporto tra il WorldSBK e il nostro Paese ha radici profonde, come ha ricordato Gregorio Lavilla, WorldSBK Executive Director: “Le radici del WorldSBK affondano in Italia e Sky Italia è da anni un partner solido e affidabile”. Questa collaborazione consolidata nel tempo garantisce una copertura costante e di alta qualità del campionato.

L’accordo permetterà di rendere il WorldSBK accessibile a un pubblico ancora più vasto, combinando la qualità della pay TV con la capillarità della televisione in chiaro. Vi aspetta già il primo appuntamento della stagione 2026: il 20-22 febbraio sul circuito di Phillip Island, in Australia, dove inizierà ufficialmente il nuovo campionato. Sky conferma così la sua posizione di riferimento nel motorsport mondiale, con un’offerta che spazia dalla Formula 1 alla MotoGP, passando per IndyCar, F1 Academy e Lamborghini Super Trofeo.

L’ecosistema Sky Sport si completa con aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24, contenuti esclusivi su SkySport.it e la sezione premium Sky Sport Insider, garantendo una copertura a 360 gradi per tutti gli appassionati delle due e quattro ruote.