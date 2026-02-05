La tensione ad Amici 25 ha raggiunto livelli altissimi: con soli 12 posti disponibili per il Serale, la produzione ha chiesto ai professori di canto di indicare preventivamente un allievo della propria squadra da escludere. Una richiesta che ha messo i docenti davanti a decisioni dolorose e tutt’altro che semplici da prendere.

Le scelte difficili dei professori

Nel daytime di oggi, i cantanti hanno ricevuto una busta ufficiale contenente i nomi indicati dai loro insegnanti. Anna Pettinelli è stata la prima a rompere il ghiaccio, scegliendo di fare il nome di Elena. La professoressa ha spiegato la sua posizione durante un confronto diretto con l’allieva: secondo lei, Gard e Opi risultano più immediati per il pubblico, mentre Elena, pur avendo un talento indiscusso, potrebbe aver bisogno di più tempo per essere compresa fino in fondo.

“Non voglio assolutamente trovarmi in una situazione simile”, ha dichiarato la Pettinelli, “ma mi sento costretta a privilegiare chi ha avuto la possibilità di affrontare un percorso più completo all’interno della scuola”. Elena non ha preso bene la decisione e ha manifestato apertamente il suo disaccordo, difendendo con determinazione il proprio percorso artistico.

Lorenzo e Valentina nel mirino

Anche Lorella Cuccarini ha dovuto fare una scelta dolorosa, indicando Lorenzo come possibile escluso. La motivazione principale riguarda l’ultimo periodo del cantante, caratterizzato da posizioni poco convincenti nelle classifiche e prestazioni meno brillanti rispetto ai compagni di squadra. Una situazione che ha portato la professoressa a valutare attentamente le sue possibilità di accesso al Serale.

Rudy Zerbi, dal canto suo, ha fatto il nome di Valentina. Il professore ha spiegato di avere difficoltà a inquadrarla discograficamente e ha fatto riferimento ai dubbi recenti dell’allieva – ricordiamo la settimana trascorsa lontano dalla scuola per riflettere se il percorso ad Amici fosse davvero ciò che desiderava. Valentina ha accolto la decisione con lucidità, dichiarandosi in parte d’accordo con le perplessità espresse dal suo insegnante.

La corsa verso il serale si intensifica

Queste decisioni complesse confermano quanto la corsa al Serale di Amici 25 sia ormai entrata nella sua fase più delicata. I professori si trovano costretti a fare valutazioni che vanno oltre il semplice talento, considerando anche l’impatto immediato sul pubblico e la capacità di reggere la pressione della fase finale del talent.

Si ipotizza che anche i professori di ballo potrebbero dover effettuare una scelta simile, nonostante i ballerini siano numericamente inferiori rispetto ai cantanti. La tensione in casetta è palpabile e ogni allievo sa che il proprio futuro nel programma dipende non solo dalle proprie performance, ma anche da valutazioni strategiche sempre più difficili da prevedere.